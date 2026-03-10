Laporta akuzon Realin: Kanë kontrolluar gjyqtarët për 72 vite
Presidenti i Barcelonës, Joan Laporta, në mes të fushatës për një mandat të tretë në krye të klubit katalanas, ka nisur një sulm të ashpër ndaj rivalëve të Real Madrid, duke i akuzuar ata se kanë kontrolluar futbollin spanjoll për dekada të tëra.
Duke komentuar hetimin për rastin Negreira case, Laporta pretendon se Barcelona është viktimë e një fushate të organizuar shpifjeje të orkestruar nga Madridi, raportojnë mediat ndërkombëtare.
Zyra e prokurorit publik në Spanjë ka akuzuar Barcelonën për korrupsion sportiv, për shkak të pagesave prej rreth 7 deri në 8 milionë euro gjatë 17 viteve për kompani të lidhura me Jose María Enríquez Negreira, ish-nënkryetar i Technical Committee of Referees pranë Royal Spanish Football Federation.
Laporta, i cili garon për rizgjedhje kundër Víctor Font, ka mbrojtur fuqishëm klubin, duke këmbëngulur se pagesat kishin të bënin vetëm me këshilla teknike për analizën e performancës së gjyqtarëve dhe jo me ndikim në arbitrazh.
Në një intervistë për Cadena COPE, ai e zhvendosi fokusin drejt rivalëve të përbetuar të Barcelonës, duke vënë në pikëpyetje paanshmërinë e institucioneve të futbollit spanjoll.
“A nuk e shihni të turpshme që për 72 vjet komiteti i gjyqtarëve është drejtuar nga persona të lidhur me Real Madridin?” deklaroi Laporta.
Ai theksoi se slogani i tij i fushatës, “kundër gjithçkaje dhe kundër të gjithëve”, pasqyron situatën me të cilën sipas tij është përballur klubi katalanas për vite me radhë.
“Po përballemi me një fushatë shpifjeje të orkestruar nga Madridi për rastin Negreira. Ajo që bëri Barcelona ishte e ligjshme dhe u bë shumë mirë. Në atë kohë ne paguanim një kompani që përgatiste raporte arbitrazhi për të analizuar performancën e gjyqtarëve”, tha Laporta.
Ai shtoi gjithashtu se beson se edhe klube të tjera kanë bërë analiza të ngjashme dhe përmendi rastin e Megía Davila, ish-gjyqtar që ka punuar me Real Madrid, duke sugjeruar se lidhjet mes klubit madrilen dhe strukturave të arbitrazhit janë të vjetra. /Telegrafi/