LAMM: Deri në 40 minuta pritje në vendkalimin kufitar Tabanocë
Trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet pa probleme, në rrugë të thata, njofton LAMM.
Intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave urbane është rritur. Në pikën kufitare Tabanocë, ka një frekuencë të shtuar për dalje nga vendi, pritjet janë rreth 40 minuta.
Në pikat kufitare, në anën e Maqedonisë së Veriut nuk ka vonesa më të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi.
LAMM rekomandon shpejtësi të rregulluar, duke respektuar sinjalistikën e vendosur të trafikut dhe menaxhim të kujdesshëm të automjeteve, veçanërisht në rrugët nëpër lugina, lugina lumenjsh dhe gryka, ku ekziston mundësia e rrëshqitjeve të dheut.
Kjo vlen veçanërisht për seksionet Katllanovë - Veles, Mavrovë - Dibër - Strugë, Vinicë - Berovë dhe Koçan - Dellçevë.
AksI rrugor Ohër - Resnjë përmes Parkut Kombëtar Galiçicë është i mbyllur për trafik për të gjitha llojet e automjeteve nga 21.11.2025 deri më 31.03.2026.