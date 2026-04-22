Lady Gaga mahniti në premierën botërore të filmit "The Devil Wears Prada 2".
Muzikantja dhe aktorja fituese e çmimeve Grammy dhe Oscar zgjodhi një fustan të zi elegant dhe të thjeshtë për eventin e mbajtur në Qendrën Lincoln të New York-ut.
Pamja e saj ishte delikate, por edhe mbresëlënëse, në përputhje me frymën e modës së serialit.
Një numër yjesh të tjerë u mblodhën gjithashtu në premierë, dhe qilimi i kuq ishte qendra e vëmendjes.
Gaga shkroi dhe regjistroi këngën "Runway" për filmin në bashkëpunim me këngëtaren Doechii.
Spekulohet gjithashtu se ajo mori pjesë në krijimin e disa këngëve të tjera origjinale për kolonën zanore të vazhdimit të komedisë kult.
Titulli i këngës ka një kuptim të dyfishtë sepse nuk i referohet vetëm pasarelës. Është gjithashtu emri i revistës fiktive në të cilën zhvillohet filmi.
Në film, Meryl Streep ripërsërit rolin e saj si Miranda Priestly, kryeredaktore e revistës Runway.
Historia vazhdon të ndjekë ngjarjet brenda redaksisë dhe marrëdhëniet midis personazheve në industrinë e modës.
Është kjo botë e modës dhe medias që mbetet një pjesë kyçe e identitetit të serialit. Kontributi muzikor thekson më tej atmosferën dhe modernitetin e vazhdimit.