Ky superushqim i lirë forcon zemrën, kockat dhe trurin
Shumica e njerëzve e dinë se qumështi është një nga burimet kryesore të kalciumit. Megjithatë, ekziston një ushqim i thjeshtë dhe shumë i lirë që mund të jetë edhe më i dobishëm për shëndetin. Bëhet fjalë për sardelen e konservuar që ofron përfitime të shumta për zemrën, kockat dhe trurin.
Për të rritur marrjen e kalciumit, nuk është e nevojshme të kërkoni vetëm produkte qumështi në frigorifer. Sardelet e konservuara mund të ruhen në dollapin e kuzhinës dhe janë jashtëzakonisht të pasura me lëndë ushqyese.
Ndërsa një gotë qumësht përmban rreth 300 mg kalcium, 100 gramë sardele të konservuara me kocka mund të sigurojnë afërsisht 400 mg kalcium. Kjo përfaqëson rreth gjysmën e sasisë së rekomanduar ditore për shumicën e të rriturve.
Sipas NHS, të rriturit nga mosha 19 deri në 64 vjeç e lart kanë nevojë për rreth 700 mg kalcium në ditë.
Megjithatë, marrja e tepërt e kalciumit, mbi 1.500 mg në ditë, mund të shkaktojë dhimbje stomaku dhe diarre.
Për personat që nuk e tolerojnë laktozën, sardelja është një alternativë e shkëlqyer për të siguruar kalcium pa konsumuar produkte të qumështit.
Nëse zgjidhni sardele të konservuara në vaj, një porcion prej 60 gramësh siguron rreth 240 mg kalcium. Ndërsa 50 gramë sardele në shëllirë përmbajnë rreth 340 mg kalcium.
Pse kalciumi është i rëndësishëm?
Kalciumi është një mineral thelbësor që ndihmon në ndërtimin dhe mirëmbajtjen e kockave dhe dhëmbëve të fortë. Ai luan rol të rëndësishëm edhe në funksionimin e zemrës, trurit dhe sistemeve të tjera të organizmit.
Si minerali më i bollshëm në trupin e njeriut, kalciumi është bazë për formimin e kockave të forta dhe të shëndetshme. Kur niveli i tij bie shumë, rritet rreziku për zhvillimin e sëmundjes së njohur si Osteoporosis, e cila dobëson kockat dhe rrit ndjeshëm mundësinë e frakturave.
Kalciumi është gjithashtu i rëndësishëm për shëndetin e zemrës. Ai ndihmon zemrën të rrahë rregullisht, kontribuon në kontrollin e tensionit të gjakut dhe në procesin e mpiksjes së gjakut.
Personat që nuk marrin mjaftueshëm kalcium përmes ushqimit kanë më shumë gjasa të zhvillojnë tension të lartë të gjakut.
Përfitimet për trurin
Kalciumi ndihmon në qarkullimin e shëndetshëm të gjakut dhe siguron që truri të marrë energjinë e nevojshme për funksionim normal. Ai gjithashtu luan rol në komunikimin mes qelizave nervore dhe në formimin e kujtesës.
Kur balanca e kalciumit në organizëm prishet, mund të rritet rreziku i sëmundjeve neurodegjenerative dhe çrregullimeve të trurit, si Alzheimer's disease, Parkinson's disease dhe Huntington's disease.
Nivelet e ulëta të kalciumit në gjak mund të shkaktojnë gjithashtu probleme neurologjike dhe psikologjike, përfshirë hutimin, humbjen e kujtesës dhe depresionin.
Sardelet janë të pasura edhe me vitaminë D dhe omega-3
Që organizmi të përthithë siç duhet kalciumin, nevojitet edhe vitamina D. Fatmirësisht, sardelet janë një burim i shkëlqyer i kësaj vitamine, duke i bërë ato një ushqim shumë të dobishëm, veçanërisht gjatë muajve të ftohtë dhe me pak diell.
Sardelet përmbajnë gjithashtu yndyrna të shëndetshme, përfshirë acidet yndyrore omega-3, të cilat trupi i njeriut nuk mund t'i prodhojë vetë.
Këto yndyrna ndihmojnë në uljen e rrezikut të sëmundjeve të zemrës, reduktojnë trigliceridet dhe tensionin e gjakut, si dhe zvogëlojnë mundësinë e formimit të mpiksjeve të gjakut.
Disa studime sugjerojnë se rritja e konsumit të omega-3 mund të ndihmojë gjithashtu në uljen e rrezikut të zhvillimit të demencës dhe sëmundjes së Alzheimerit.