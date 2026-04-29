“Ky ishte vetëm akti i parë, i presim në Gjermani”, Kompany paralajmëron PSG-në
Duke e ndjekur ndeshjen nga tribuna për shkak të pezullimit, trajneri i Bayern Munichut, Vincent Kompany, ishte dëshmitar i një spektakli të vërtetë, teksa skuadra e tij u mposht 5-4 nga Paris Saint-Germain në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve, të martën mbrëma.
Duke folur pas takimit, Kompany e vlerësoi paraqitjen sulmuese të ekipit të tij, duke thënë se Bayern mund të kishte shënuar edhe më shumë gola, por njëkohësisht kërkoi përmirësim në fazën defanzive para ndeshjes së kthimit javën e ardhshme në Munich.
“Kur dy skuadra me një qasje të tillë përballen, diçka si sot mund të ndodhë. Mendoj se ne mund të kishim shënuar edhe dy ose tri gola të tjerë”, deklaroi ai.
“Ishim shpesh pranë portës së PSG-së, por ajo që duhet ta përmirësojmë është organizimi ynë mbrojtës kur e humbim topin”.
“Nuk dukeshim gjithmonë mirë aty dhe u lejuam kundërshtarëve kundërsulme shumë të lehta”.
“Tani duhet të fitojmë në shtëpi, por këtë e kemi bërë shumë herë më parë. Na duhen 75 mijë tifozë javën e ardhshme dhe një atmosferë si ndaj Real Madridit, ndoshta edhe më e fortë”.
Trajneri belg pranoi gjithashtu se nuk u ndje rehat duke e parë ndeshjen kaq larg vijës anësore.
“Nuk ishte pozicioni nga i cili do të kisha dashur ta shikoja ndeshjen. I thashë Luis Enriques se nuk e kuptoj si i pëlqen atij t’i shikojë ndeshjet nga këtu (qesh)”.
“Më pëlqeu mentaliteti i skuadrës. Ishte një ndeshje për njerëzit që e duan futbollin”, përfundoi ai./Telegrafi/