Ky është SUV-i elektrik me tre rreshta ulësesh që Ford nuk e prodhoi kurrë
Kanë kaluar gati dy vjet që kur Ford njoftoi se do të anulonte SUV-të e saj elektrike me tre rreshta ulësesh.
Kompania duhej ta lansonte SUV-in me tre rreshta në vitin 2025, por konsumatorët thjesht nuk po blinin makina elektrike siç kishte shpresuar kompania.
Në vend të kësaj, prodhuesi i makinave me seli në Dearborn e braktisi projektin para një debutimi zyrtar, por ai nuk u zhduk plotësisht, transmeton Telegrafi.
Doug Field, ish-kreu i automjeteve elektrike të Ford, postoi një foto të modelit në faqen e tij në LinkedIn si imazh kryesor, i cili me sa duket ka qenë i publikuar që nga viti i kaluar.
Ajo tregon profilin e SUV-it me tre rreshta, i cili ka një pjesë të përparme të ngjashme me Genesis GV60, një çati tepër të gjatë dhe të pjerrët dhe një pjesë të pasme të cunguar që kujton Shelby Cobra Daytona coupe të vitit 1964.
Ford e prezantoi për herë të parë SUV-in me tre rreshta në maj 2023. Në atë kohë, CEO i kompanisë, Jim Farley, e quajti atë "një tren personal plumbash" dhe supozohej të kishte më shumë se 350 milje rreze veprimi. Ford nuk dha shumë më tepër rreth automjetit elektrik përtej kësaj para se ta mbyllte projektin.
Vetëm automjeti elektrik tani shërben si një "mjet kërkimor" që po "informon" gjeneratën e ardhshme të automjeteve elektrike, sipas një zëdhënësi të Ford, i cili konfirmoi për The Drive se automjeti është SUV-i i anuluar me tre rreshta.
Në fund të vitit 2025, Ford njoftoi një strategji të re që do të zgjeronte ofertat e tij hibride, me pothuajse çdo model që do të kishte një lloj sistemi fuqie me shumë energji deri në fund të dekadës.
Gjithashtu zbuloi se gjenerata e ardhshme F-150 Lightning do të bëhej një automjet elektrik me gamë të zgjeruar me një gjenerator të integruar.
Kjo nuk do të thotë që Ford hoqi dorë krejtësisht nga automjetet elektrike - prodhuesi i automjeteve u zhvendos drejt një platforme të re Universal EV të projektuar për të mbështetur disa modele të përballueshme.
E para do të jetë një kamionetë e mesme, me arkitekturë mjaft fleksibile për të akomoduar një gamë stilesh karrocerie.
Ford thotë se kamioni i ri elektrik do të dalë në shitje diku në vitin 2027. Atëherë do të dimë se sa shumë po ndikon SUV-i me tre rreshta në të ardhmen e Ford. /Telegrafi/