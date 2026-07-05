Kush ka shije, po e heq betonin nga oborri – ja çfarë po e zëvendëson
Pllakat prej mermeri dhe dekorimet e tepërta po humbin terren, ndërsa një stil krejt tjetër po fiton gjithnjë e më shumë adhurues
Tarracat dhe shtigjet e betonizuara, që dikur mbulonin çdo pëllëmbë të oborrit, ngadalë po i përkasin së kaluarës. Simboli i ri i luksit sot nuk janë pllakat prej mermeri dhe shtigjet krejtësisht të drejta, por gjelbërimi, materialet natyrore dhe kopshtet që “marrin frymë”. Ata që kanë mundësi financiare gjithnjë e më shpesh po zgjedhin konceptin “më pak beton, më shumë natyrë”, ndërsa ky trend nga vilat luksoze është zhvendosur edhe në oborret e zakonshme të qyteteve dhe periferive.
Arkitektët e peizazhit theksojnë se vitet e fundit vërehet një kthesë e dukshme drejt sipërfaqeve të qëndrueshme dhe “të buta”. Në vend të një oborri të betonizuar plotësisht, tani po lihen hapësira me bar, zhavorr, shtigje druri dhe gurë natyralë me hapësira mes tyre, ku mund të rritet bari.
Oborri nuk është më parking apo vazhdim i tarracës, por një oazë e vogël private.
Elementet më të shpeshta të kopshteve të reja luksoze janë:
▪ sipërfaqet e mëdha me bar, pa dekorim të tepërt
▪ bimët vendase që rriten mirë pa shumë mirëmbajtje
▪ pergolat prej druri dhe tarracat e mbuluara me materiale natyrore
▪ mobiliet e kopshtit në nuanca bezhë, ulliri dhe tone toke
▪ ndriçimi diskret ambiental në vend të reflektorëve
Veçanërisht i popullarizuar është i ashtuquajturi stil i “kopshtit të egër”, ku bimët nuk janë të krasitura në mënyrë strikte dhe simetrike, por lënë përshtypjen e rritjes natyrale. Ky koncept kërkon planifikim, por jep efektin e çlodhjes dhe sofistikimit, transmeton Telegrafi.
Zhavorr, bar dhe dru në vend të asfaltit
Pronarët e pasur të shtëpive gjithnjë e më shpesh po e heqin betonin dhe asfaltin, sepse është dëshmuar se sipërfaqet e mëdha të forta e mbajnë nxehtësinë dhe e bëjnë hapësirën të pakëndshme gjatë verës. Në vend të tyre, ata zgjedhin:
▪ shtigje me zhavorr që e lëshojnë ujin të depërtojë
▪ dysheme druri nga dru i trajtuar termikisht
▪ kombinim guri dhe bari
▪ kopshte të vogla perimesh dhe bimësh aromatike
Trendi po shkon drejt asaj që oborri të duket si vazhdim i natyrës, e jo si hapësirë e një qendre tregtare.
Në projektet luksoze shpesh shtohen edhe elemente uji, si fontana të vogla ose liqene natyrale, sepse uji e freskon vizualisht hapësirën dhe krijon ndjenjë qetësie.
Estetika që qetëson
Psikologët theksojnë se gjithnjë e më shumë njerëz po kërkojnë strehë nga jeta e shpejtë pikërisht në shtëpinë e tyre. Gjelbërimi është dëshmuar se e ul stresin, ndërsa qëndrimi në një ambient natyror përmirëson disponimin. Prandaj investimet në oborr janë bërë po aq të rëndësishme sa edhe investimet në enterier.
Minimalizmi është ende i pranishëm, por tani në një formë më natyrale. Në vend të tujave të krasitura në mënyrë të përsosur dhe vazove simetrike, përparësi kanë barërat livadhore, livanda, hortensiat dhe bimësia e ulët që i jep hapësirës më shumë dinamizëm.
Luksi i ri nuk është më shfaqja, por ndjenja e paqes dhe privatësisë. /Telegrafi/