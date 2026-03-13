Kurti pret Sorensenin nesër në Prishtinë
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, do ta presë të shtunën (nesër) në takim të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë – Serbi, Peter Sorensen.
Siç ka njoftuar Zyra e Kryeministrit, takimi do të mbahet nga ora 08:30.
“Pas takimit do të ketë deklarim për media”, thuhet në njoftim.
Nuk janë bërë të ditura arsyet e vizitës së tij.
Për Sorensenin do të jetë vizita e dytë në Prishtinë brenda pak kohëve. Ai ishte në kryeqytetin e Kosovës edhe në fund të shkurtit, pasi Qeveria e re mori detyrën. U takua me kryeministrin Kurti dhe ministrin e Jashtëm, Glauk Konjufca.
