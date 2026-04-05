Kurti përkujton Masakrën e Rezallës: Serbia ende fsheh varreza masive të luftës në Kosovë
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka përkujtuar Masakrën e Rezallës, duke theksuar se dëshmitë e gjenocidit të kryer nga Serbia mbeten ende të freskëta në gjithë vendin.
Në një postim në Facebook, ai rikujtoi se më 5 prill 1999 u vranë 98 burra dhe djem në këtë masakër, ndërsa trupat e tyre u zhdukën nga forcat serbe në përpjekje për të fshehur krimin.
Një pjesë e tyre është gjetur më vonë në varreza masive në Serbi, përfshirë Rudnicën dhe Kizhevakun.
"Pas ekzekutimit mizor, në përpjekje për të fshehur krimin, forcat e armatosura të Serbisë ua rrëmbyen kufomat. 29 prej tyre janë gjetur në varrezën masive në Rudnicë të Rashkës, në Serbi. Nga Kizhevaku, në vitin 2021 u kthyen në tokën e Kosovës eshtrat e shtatë prej të vrarëve, mes tyre edhe raste të ribashkimit të eshtrave të zhvarrosura vite më parë në Rudnicë", ka shkruar Kurti.
Kurti theksoi se Serbia ende fsheh informacione për varreza të tjera masive dhe bëri thirrje për angazhim ndërkombëtar në zbardhjen e fatit të personave të zhdukur.
Ai kërkoi gjithashtu që drejtësia në Kosovë të veprojë pa vonesë për të sjellë para ligjit përgjegjësit për këto krime.
Duke nderuar viktimat, kryeministri theksoi se nuk duhet lejuar harresa e mizorive të luftës dhe u zotua për përkushtim ndaj një të ardhmeje të sigurt për brezat e rinj.
"I përjetshëm qoftë kujtimi i martirëve dhe dëshmorëve të kombit! Lavdi!"