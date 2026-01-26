Kur moda provokon: Ngjyrë gjaku dhe çantë me formë njeriu
Lauren Sánchez dhe Jeff Bezos në Javën e Modës në Paris me paraqitje monokromatike
Java e Modës në Paris, e cila ka nisur sot dhe do të zgjasë deri më 29 janar, mblodhi që në ditën e parë një numër të madh emrash të njohur. Për hapjen u zgjodh sfilata e Schiaparelli, ku brendi i famshëm prezantoi koleksionin pranverë/verë 2026. Ngjarjen e ndoqi nga afër Lauren Sánchez.
Ish-prezantuesja televizive Lauren Sánchez, në Javën e Modës në Paris, ndjek trendin e ngjyrës aktualisht më të kërkuar - të kuqes. Ky tonalitet ka rikthyer sërish vëmendjen pas dominimit të veshjeve burgundy; në kohë, ky rikthim përkon me ndarjen nga jeta të dizajnerit legjendar Valentino Garavani, duke qenë se e kuqja ishte shenjë dalluese e koleksioneve të tij.
Kjo paraqitje në modë duket si një homazh për Valentinin, por edhe për estetikën e Schiaparelli-t, pasi ajo mbajti çantën ikonike Face Bag të këtij brendi. Çanta është e punuar nga lëkurë krokodili dhe e zbukuruar me detaje ari, transmeton Telegrafi.
Backgrid
Lauren ka veshur krijime Schiaparelli edhe gjatë dasmës së saj triditore me Jeff Bezos, në qershor të vitit të kaluar në Venecia. Ajo shpesh zgjedh modele nga kjo shtëpi mode dhe sot u shfaq në një kombinim monokromatik, duke e kompletuar pamjen edhe me taka të kuqe.
Edhe bashkëshorti i saj e mbështeti stilin monokromatik, por në ngjyrë të zezë. Sánchez, e njohur për dekoltetë e saj bombastike, sot bëri një hap drejt një stili më elegant, ndaj shumëkënd e befasoi paraqitja e saj në këtë edicion.
Backgrid
Në shoqërinë e tyre ishte edhe ish-kryeredaktorja e Vogue amerikan, Anna Wintour, ndërsa në Paris u panë sërish Vincent Cassel dhe Nara Baptista, të cilët këtë herë i kishin koordinuar veshjet duke u shfaqur të dy me të zeza. /Telegrafi/