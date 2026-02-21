Kur kureshtja e vogël bëhet kaq e madhe - kinezit i ngeci dryni në hundë
Një djalë i shkathët kinez kohët e fundit mori pak famë pasi fotot e tij me një dry kombinimi të ngulur në hundë u bënë virale.
Fëmijët shpesh fusin gjëra në hundë - nga LEGO‑t, topa të vegjël, kapëse lapsash apo copa letre - por a keni dëgjuar ndonjëherë për një fëmijë që i është ngulur dryni në hundë?
As zjarrfikësit në Huaihua, provinca Hunan e Kinës nuk e kishin dëgjuar diçka të tillë më parë.
Nuk dihet saktësisht se si i vogli arriti ta fusë drynin në hundë, por mendohet se ai po luante me të - ndoshta duke u përpjekur të imitonte një personazh mitologjik (p.sh. Mbretin Demoni të Bullit).
Çfarë dihet është se në një moment, dryni ngjitet dhe ai mbeti me një “unazorë të veçantë” në hundë.
Pas disa përpjekjeve për ta nxjerrë, djali kërkoi ndihmë nga prindërit, por ata nuk arritën ta largojnë pa i shkaktuar dhimbje të madhe apo lëndime. Në fund, vendosën të kërkojnë ndihmën e zjarrfikësve lokalë. Edhe për zjarrfikësit ishte një sfidë.
Fillimisht zjarrfikësit e qetësuan djalin dhe pasi e shqyrtuan situatën, vendosën se të tërhiqnin drynin me forcë mund të shkaktonte dëmtime serioze, madje edhe të çante septumin e hundës. Prandaj vendosën ta presin drynin me mjetet e duhura.
Për befasi, djali qëndroi i qetë gjatë gjithë operacionit dhe premtoi se nuk do të fusë më gjëra në hundë. /Telegrafi/