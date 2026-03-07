"Kujtoni sulmin e NATO-s ndaj Serbisë", ish-admirali kroat analizon përdorimin e mundshëm të këmbësorisë në Iran
Sulmi ndaj Iranit hyri në javën e dytë. Shpërthimet vazhdojnë të trondisin rajonin dhe duket se nuk ka asnjë armëpushim në horizont.
Analisti ushtarak dhe ish-admirali kroat Ivica Mandiq foli për luftën në Lindjen e Mesme për dnevnik.hr.
I pyetur nëse pritej që lufta të zgjaste kaq gjatë, Mandiq u përgjigj se presidenti i SHBA-së Donald Trump e kishte njoftuar më parë këtë.
"Struktura e forcave të armatosura iraniane është e tillë që nuk mund ta përfundosh një operacion të tillë pa veprime operative, kjo nuk është e mundur. Numri i objektivave është i madh", tha ai.
"Ajo që është arritur deri më tani në kontekstin e superioritetit ajror është shkatërrimi i të gjithë marinës, dhe synimi i objektivave që i përkasin Gardës Revolucionare Iraniane do të kërkojë edhe 10-15 ditë të tjera. Ka shumë të ngjarë që fushata ajrore të përshpejtohet, ka arsye ekonomike për këtë", shtoi ai.
Ndryshe, ditët e fundit, kanë qarkulluar spekulime rreth përfshirjes së mundshme të forcave tokësore amerikane .
"Këtu duhet të kujtojmë sulmin e NATO-s ndaj Serbisë. Problemi nuk është, as dëshira, për të ardhur dhe për të pushtuar Iranin. Për çfarë ju nevojitet kjo? Problemi është të ndryshoni regjimin dhe të ardhmen e tij. Në këtë kuptim, përdorimi i forcave tokësore është krejtësisht i panevojshëm", tha ai.
Sipas Mandiq, Irani duhet të jetë i vetëdijshëm se forca e SHBA-së dhe Izraelit mund t'i rezistojë këtij lloj operacioni për një kohë jashtëzakonisht të gjatë . /Telegrafi/