Ku po rritet më shumë popullsia, në vendet e BE-së?
Disa nga vendet më të vogla të BE-së kanë normat më të larta të rritjes së popullsisë, ndërsa anëtarët e saj më të mëdhenj përbëjnë më shumë se dy të tretat e popullsisë së përgjithshme të bllokut.
Numri i evropianëve është aktualisht në rritje.
Që nga janari 2026, popullsia e BE-së vlerësohet të jetë rritur me 706,000 banorë që nga viti i kaluar, duke arritur në një total prej 452 milionë, sipas të dhënave të fundit nga Eurostat, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Ky ishte viti i pestë radhazi i rritjes së popullsisë në BE, pas një rënieje në vitin 2021 gjatë pandemisë COVID-19.
Popullsia e bllokut është gjithashtu 8 milionë më e lartë se në vitin 2016. Kjo shifër dyfishohet nëse e zmadhojmë pamjen për të parë se si ka ndryshuar gjatë dy dekadave të fundit.
Kur shikojmë një periudhë edhe më të gjatë, popullsia e kombinuar e vendeve anëtare të BE-së sot u rrit nga 354.5 milionë njerëz në vitin 1960 në 452 milionë në fillim të këtij viti.
Rritja e popullsisë po ngadalësohet, megjithatë: mesatarisht, popullsia u rrit me 3 milionë njerëz në vit në vitet 1960, por kjo ka rënë në 600,000 njerëz në vit në vitet 2010.
Eurostat tha se, që nga viti 2012, ndryshimi negativ natyror në popullsinë e BE-së (më shumë vdekje sesa lindje) është kompensuar nga migrimi neto pozitiv.
Popullsia e vendeve specifike të BE-së varionte nga 83.5 milionë në Gjermani në 600,000 në Maltë.
Pesë vendet më të populluara përbënin dy të tretat e popullsisë së bllokut: Gjermania (18.5%), Franca (15.3%), Italia (13%), Spanja (11%) dhe Polonia (8%).
Gjermania regjistroi një popullsi prej 83.5 milionë në fillim të vitit, e ndjekur nga Franca me 69.1 milionë, Italia me 58.9 milionë, Spanja me 49.6 milionë dhe Polonia me 36.3 milionë.
Ato me popullsinë më të vogël ishin Malta (588,000), Luksemburgu (691,000) dhe Qiproja (997,000).
Megjithatë, këto kombe të vogla panë shkallën më të lartë të rritjes së popullsisë gjatë vitit të kaluar: Malta u rrit me 24 për një mijë banorë, Qiproja me 14 dhe Luksemburgu me 13. Ato ishin ndër 16 vendet e BE-së ku popullsia u rrit.
Nga ana tjetër, Letonia (-8), Estonia (-7) dhe Hungaria (-5) panë shkallët më të mprehta të rënies së popullsisë.
Pavarësisht rritjes së përgjithshme të popullsisë së BE-së këtë vit të kaluar, statistikat e mëparshme të Eurostat vlerësojnë se numri i qytetarëve në bllok do të tkurret deri në vitin 2100.
Zyra parashikon që popullsia e BE-së do të bjerë me 11.7%, ose 53 milionë njerëz, deri në fillim të shekullit të ardhshëm, me shkakun kryesor që është rënia e nivelit të lindjeve.
Disa vende kanë ndërmarrë tashmë veprime për të provuar ta përmbysin trendin: Presidenti francez Emmanuel Macron ka bërë thirrje për "riarmatim demografik" pasi Franca regjistroi më shumë vdekje sesa lindje për herë të parë që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore në vitin 2025.
Qeveria që atëherë ka futur leje shtesë prindërore në përpjekje për të rritur normat e lindjeve, duke u lejuar prindërve të ndajnë një ose dy muaj pushim më shumë përveç të drejtave ekzistuese.
Ekspertët shqetësohen se një dështim për të përmbysur trendin përfundimisht do të çojë në më pak punëtorë dhe më shumë pensionistë në të gjithë Evropën, duke ushtruar presion të madh mbi sistemet e pensioneve dhe kujdesit shëndetësor. /Telegrafi/