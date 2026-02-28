Klubi i Skitarisë Rusolia nga Peja ka shënuar një performancë mbresëlënëse në Kampionatin e Kosovës për kategoritë e reja U8-U16, duke marrë pjesë me pesë garues dhe duke u rikthyer me tre medalje të fituara.

Në garat e zhvilluara sot, garuesit e Rusolias arritën të siguruan një medalje të artë, një të argjendtë dhe një të bronztë:

Medalja e Artë: Lyra Begolli – U10

Medalja e Argjendtë: Jani Belegu – U14

Medalja e Bronzit: Mali Belegu – U12


Përveç podiumit, garues të tjerë të klubit shënuan rezultate të forta, duke treguar potencial të madh për të ardhmen:

Vendi i katërt – Ina Begolli, U14

Vendi i katërt – Fjogena Lluka, U14

Ky rezultat vjen si shpërblim për përgatitjet intensive të skitarëve të rinj dhe për angazhimin e trajnerëve të KS Rusolia, duke konfirmuar se klubi vazhdon të jetë ndër më të suksesshmit në vend për zhvillimin e talentëve të rinj në sportin e skitarisë./Telegrafi/

