Kryetari Muhaxheri inauguron Urën e Re në Kapeshnicë, pritet të lehtësojë qarkullimin dhe të rrisë sigurinë
Kryetari i Komunës së Pejës, Gazmend Muhaxheri, ka inauguruar Urën e Re në Kapeshnicë, duke e cilësuar atë si një projekt të rëndësishëm infrastrukturor për banorët e zonës dhe për lëvizjen e përditshme në këtë pjesë të komunës.
Sipas njoftimit të komunës, ura e re pritet të ndikojë drejtpërdrejt në përmirësimin e qarkullimit, duke lehtësuar lëvizjen e automjeteve dhe këmbësorëve, si dhe duke rritur sigurinë në trafik.
Komuna ka theksuar se ky investim synon të përmirësojë ndjeshëm lidhjen në këtë zonë, duke krijuar kushte më funksionale për komunikimin rrugor dhe për qasjen më të lehtë të banorëve në shërbime e destinacione të tjera.
“Falënderojmë të gjithë qytetarët për durimin, mirëkuptimin dhe bashkëpunimin gjatë realizimit të këtij projekti”, thuhet në njoftim.
Komuna nuk ka dhënë detaje shtesë lidhur me vlerën e investimit dhe afatet e punimeve, ndërsa ura tashmë është lëshuar për qarkullim. /Telegrafi/