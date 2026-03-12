Kryetari i Kuvendit thërret për më shumë përgjegjësi të institucioneve pas tragjedisë së Koçanit
Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, ka ftuar për më shumë përgjegjësi, drejtësi dhe ndërgjegje në çdo institucion vendor në vendim-marrje, gjatë një seance përkujtimore të mbajtur sot lidhur me tragjedinë e Koçanit të vitit të kaluar, kur nga zjarri në një lokal humbën jetën 63 të rinjëve të vendit.
“Realizuam një seancë komemorative me rastin e njëvjetorit të tragjedisë së Koçanit, në të cilën përkujtuam dhe nderuam me dhimbje 63 të rinjtë që humbën jetën në natën tragjike të 16 marsit 2025 – një ngjarje që la plagë të thella në ndërgjegjen e gjithë shoqërisë sonë", tha Gashi pas seancës.
Ai në fjalimin e tij tha se kjo tragjedi është edhe një “moment reflektimi për të gjithë ne dhe se kujtimi për jetët e humbura duhet të na shërbejë si thirrje për më shumë përgjegjësi, drejtësi dhe ndërgjegje në çdo institucion dhe në çdo vendimmarrje".
“Ndonëse asnjë fjalë dhe asnjë gjest nuk e zbeh dhimbjen e tyre, në emër të institucioneve dhe të gjithë qytetarëve, shpreha respektin dhe solidaritetin më të thellë për familjet e viktimave. Dhimbja e tyre mbetet dhimbja e të gjithë neve", tha Gashi pas fjalimit të tij në Kuvend.