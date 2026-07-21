Kryeministri i ri i Britanisë do të ulë taksat për faturat e energjisë elektrike
Qeveria e kryeministrit të ri britanik Andy Burnham do të ulë taksat mbi faturat e energjisë elektrike, tha Downing Street në një deklaratë të martën, ndërsa ai përpiqet të përmbushë premtimet e tij për të lehtësuar krizën e kostos së jetesës.
Qeveria britanike po planifikon të heqë taksën mbi vlerën e shtuar (TVSH) nga faturat e energjisë elektrike vendase nga 1 tetori, thuhet në deklaratë, transmeton Telegrafi.
Kostoja e këtij veprimi për këtë vit financiar do të financohet nga anulimi i programit të identitetit digjital të qeverisë prej 1.8 miliardë funtesh (2.42 miliardë dollarë), tha Downing Street.
Zyra e Burnham kishte thënë më parë se një nga lëvizjet e tij të para si udhëheqësi i ardhshëm i Britanisë, do të jetë heqja dorë nga planet qeveritare për një skemë identiteti digjital.
Programi i identitetit digjital është një plan që të gjithë punonjësit të mbajnë një dokument identiteti digjital, një skemë e hartuar për të trajtuar migracionin e paligjshëm, por e konsideruar një "fiasko" nga një komision ligjvënësish ndërpartiak.
Si kryeministri i ri i Britanisë, Burnham dëshiron të veprojë shpejt për të treguar se politika britanike mund të funksionojë dhe të përmirësojë standardet e jetesës pas viteve të stagnimit.
“Westminster nuk ka punuar për njerëzit për një kohë shumë të gjatë, me familje që përballen me koston e jetesës. Kjo duhet të ndryshojë”, tha Burnham. /Telegrafi/