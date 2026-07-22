Kryeministri hungarez është pështyrë nga një burrë në stacionin hekurudhor të Budapestit
Kryeministri hungarez Péter Magyar është pështyer nga një burrë në stacionin hekurudhor Nyugati të Budapestit të mërkurën në mëngjes, pak para se të zbulonte strategjinë e re të qeverisë për zhvillimin e hekurudhave së bashku me Ministrin e Transportit dhe Investimeve, Dávid Vitézy.
Incidenti, i cili u filmua, ndodhi ndërsa dy politikanët ishin në stacionin hekurudhor Nyugati përpara një konference për shtyp që prezantonte Planin e Zhvillimit Hekurudhor, Baross Gábor në stacionin hekurudhor Rákospalota-Újpest.
Sipas pamjeve të publikuara nga media hungareze, një burrë iu afrua Magyar dhe Vitézy në stacionin Nyugati.
Burri thuhet se bërtiti: "Si munde? Guxove të vije këtu".
Kur nuk mori përgjigje, ai pështyu kryeministrin nga pas, transmeton Telegrafi.
Magyar reagoi me qetësi, duke i uruar burrit "shëndet të mirë" përpara se të komentonte: "Kjo është ajo që mbetet nga fytyrat e Fidesz".
Ai më pas shtoi se ndoshta kjo ishte arsyeja pse ish-Ministri i Transportit, János Lázár nuk kishte udhëtuar me tren.
Nuk është hera e parë që një politikan nga Partia qeverisëse Tisza raporton se është pështyrë në publik. Në nëntor 2025, deputetja Kriszta Bódis tha se ishte pështyrë në rrugë.
Duke komentuar këtë incident të ri të mërkurën, Bódis shkroi se ata që shërbejnë në jetën publike ndonjëherë duhet të durojnë trajtim të padrejtë, duke shtuar se ajo besonte se vite të tëra fushatash politike të urrejtjes kishin kontribuar në një sjellje të tillë dhe shprehu shpresën se diskursi publik do të përmirësohej. /Telegrafi/
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