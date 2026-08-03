KRU “Mitrovica” nis regjistrimin e konsumatorëve në komunat veriore
KRU “Mitrovica” ka njoftuar se ka nisur fazën e regjistrimit në terren të konsumatorëve në komunat veriore të zonës së saj të shërbimit, pas përfundimit të afatit për regjistrimin vullnetar.
Sipas njoftimit, ekipet e kompanisë janë angazhuar në identifikimin dhe regjistrimin e konsumatorëve, vendosjen e ujëmatësve në rastet kur mungojnë, si dhe regjistrimin e tyre në sistem.
Ky proces synon krijimin e një baze të saktë të të dhënave dhe fillimin e faturimit të rregullt për shërbimet e ujësjellësit.
KRU “Mitrovica” ka falënderuar qytetarët për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin gjatë procesit, duke theksuar se qëllimi është përmirësimi i cilësisë së shërbimeve dhe sigurimi i trajtimit të barabartë për të gjithë konsumatorët. /Telegrafi/
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