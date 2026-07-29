KRU “Gjakova” konfirmon: Uji në fshatrat e Rekës së Keqe është i pijshëm
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Gjakova” ka njoftuar konsumatorët e fshatrave të Rekës së Keqe se rezultatet e fundit të analizave kimiko-fizike dhe mikrobiologjike kanë konfirmuar se uji nga rrjeti i ujësjellësit i plotëson standardet për ujë të pijshëm.
Sipas njoftimit të kompanisë, uji mund të përdoret pa kufizime për pije dhe për të gjitha nevojat e përditshme.
KRU “Gjakova” ka falënderuar konsumatorët për mirëkuptimin, durimin dhe bashkëpunimin gjatë periudhës së verifikimit të cilësisë së ujit.
Nga kompania kanë theksuar se monitorimi i cilësisë së ujit do të vazhdojë në përputhje me standardet dhe procedurat përkatëse. /Telegrafi/
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