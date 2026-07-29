Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Gjakova” ka njoftuar konsumatorët e fshatrave të Rekës së Keqe se rezultatet e fundit të analizave kimiko-fizike dhe mikrobiologjike kanë konfirmuar se uji nga rrjeti i ujësjellësit i plotëson standardet për ujë të pijshëm.

Sipas njoftimit të kompanisë, uji mund të përdoret pa kufizime për pije dhe për të gjitha nevojat e përditshme.

KRU “Gjakova” ka falënderuar konsumatorët për mirëkuptimin, durimin dhe bashkëpunimin gjatë periudhës së verifikimit të cilësisë së ujit.

Pas reshjeve dhe përmbytjeve, KRU “Gjakova” ndalon përdorimin e ujit për pije në Rekën e Keqe

Nga kompania kanë theksuar se monitorimi i cilësisë së ujit do të vazhdojë në përputhje me standardet dhe procedurat përkatëse. /Telegrafi/



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