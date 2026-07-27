Pas reshjeve dhe përmbytjeve, KRU “Gjakova” ndalon përdorimin e ujit për pije në Rekën e Keqe
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Gjakova” ka njoftuar konsumatorët në fshatrat e Rekës së Keqe se, për shkak të reshjeve të fundit, është rritur turbullira e ujit në burim, duke pamundësuar trajtimin e tij sipas standardeve të kërkuara për ujë të pijshëm.
Sipas njoftimit të kompanisë, deri në një njoftim të ri, uji nga rrjeti i ujësjellësit nuk duhet të përdoret për pije, pasi nuk i plotëson kushtet për konsum. Megjithatë, ai mund të përdoret për nevoja sanitare.
KRU “Gjakova” bën të ditur se ekipet laboratorike janë duke kryer analiza të vazhdueshme kimiko-fizike për monitorimin e cilësisë së ujit.
Kompania ka theksuar se qytetarët do të njoftohen menjëherë sapo rezultatet e analizave të konfirmojnë se niveli i turbullirës ka rënë brenda normave të lejuara dhe uji është i sigurt për konsum.
Autoritetet u kanë bërë thirrje banorëve të respektojnë këtë rekomandim deri në njoftimin e radhës, në mënyrë që të shmangen rreziqet e mundshme për shëndetin. /Telegrafi/