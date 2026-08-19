Kroacia arreston një person për sabotim të Nord-Stream
Autoritetet kroate kanë arrestuar në Pula shtetasin ukrainas Vladimir Z., i dyshuar për përfshirje në sabotimin e gazsjellësve Nord Stream. Arrestimi është kryer në bazë të një urdhër-arresti evropian të lëshuar nga autoritetet gjermane.
Sipas Zyrës së Prokurorit Federal në Karlsruhe të Gjermanisë, operacioni u realizua nga Departamenti i Policisë së Pulës, në koordinim me Drejtorinë e Policisë së Zagrebit.
Vladimir Z. dyshohet se, së bashku me persona të tjerë, ka marrë pjesë në operacionin që çoi në shpërthimin dhe dëmtimin e tubacioneve të gazit Nord Stream në shtator të vitit 2022. Autoritetet gjermane e dyshojnë atë për sabotim dhe shkatërrim të një objekti infrastrukturor.
Dyshohet se ishte zhytës i grupit
Sipas urdhrit të arrestit, Vladimir Z. është një zhytës i trajnuar dhe dyshohet se i përkiste një grupi të drejtuar nga bashkatdhetari i tij, Serhiy K., ndaj të cilit autoritetet gjermane po zhvillojnë procedura të veçanta.
Prokuroria Federale Gjermane pretendon se grupi kishte vendosur pajisje shpërthyese në tubacionet Nord Stream 1 dhe Nord Stream 2, pranë ishullit danez Bornholm në Detin Baltik.
Vladimir Z. dyshohet se ka marrë pjesë në operacionet nënujore të nevojshme për vendosjen e eksplozivëve.
Sipas hetimeve, grupi kishte përdorur një varkë me vela për transportin e pajisjeve dhe personave të përfshirë në operacion. Anija ishte marrë me qira nga një kompani gjermane përmes një ndërmjetësi, i cili dyshohet se kishte përdorur dokumente personale të falsifikuara.
Shpërthimet ndodhën më 26 shtator 2022 dhe shkaktuan dëme të rënda në tubacionet Nord Stream.
I dyshuari pritet të dërgohet në Gjermani
Pas përfundimit të procedurave të ekstradimit nga Kroacia, Vladimir Z. pritet të dërgohet në Gjermani, ku do të dalë para një gjyqtari hetues në Gjykatën Supreme Federale në Karlsruhe.
Ndërkohë, më 30 qershor 2026, Zyra e Prokurorit Publik Federal ngriti aktakuzë ndaj Serhiy K. në Gjykatën e Lartë në Hamburg. Procedurat ndaj tij po zhvillohen veçmas.
Hetimet gjermane për sabotimin e Nord Stream vazhdojnë, ndërsa autoritetet po përpiqen të zbardhin rolin e personave të dyshuar për pjesëmarrje në operacionin që dëmtoi rëndë infrastrukturën energjetike në Detin Baltik.