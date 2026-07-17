Krimea e pushtuar nga rusët është një hap larg një katastrofe humanitare
Krimea e pushtuar nga Rusia po përballet me probleme serioze të furnizimit me energji dhe karburant, ndërsa autoritetet lokale kanë pranuar se situata po përkeqësohet.
Udhëheqësi i vendosur nga Rusia në Krime, Sergej Aksionov, deklaroi se banorët nuk mund të kenë garanci se benzina do të jetë e disponueshme çdo ditë në pikat e karburantit.
“Për momentin nuk mund të garantohet furnizimi i përditshëm me karburant”, tha Aksionov, duke shtuar se autoritetet po përpiqen të menaxhojnë situatën.
Probleme të mëdha janë raportuar edhe me furnizimin me energji elektrike. Sipas tij, aktualisht është e pamundur të hartohet një orar që do të mundësonte shpërndarjen e barabartë të energjisë në të gjithë territorin e Krimesë.
Këto deklarata kanë ngritur shqetësime për një krizë më të gjerë humanitare në gadishull, ku mungesat e karburantit dhe ndërprerjet e energjisë mund të ndikojnë në furnizimin me ushqime dhe shërbimet bazë.
Situata në Krime është ndikuar edhe nga zhvillimet e luftës në Ukrainë, përfshirë sulmet ndaj infrastrukturës energjetike dhe logjistike të kontrolluar nga Rusia. Autoritetet lokale nuk kanë dhënë një afat se kur pritet të stabilizohet furnizimi. /Telegrafi/