Kostadinovski: Sulmet ndaj Gjykatës Kushtetuese i konsideroj kompliment
“Sulmet nga politikanët dhe disa organe shtetërore kundër Gjykatës Kushtetuese i konsideroj si një kompliment për punën e saj”, tha sot Kryetari i Gjykatës, Darko Kostadinovski.
Kryetari i Gjykatës Kushtetuese e tha këtë në përgjigje të pyetjes së një gazetari në konferencën e hapur të sotme, dhe në lidhje me reagimin e fundit që erdhi nga Gjykata me akuzat se po bëhet një përpjekje për të politizuar punën e tij, përmes reagimeve dhe manifestimeve të tjera që shprehin pakënaqësi me vendimet e marra. Më të fundit në këtë kontekst janë reagimet e Bashkimit Demokratik për Integrim (BDI) në lidhje me shfuqizimin e vendimit të vitit 2007 të Komunës së Tetovës për të riemërtuar disa nga rrugët dhe sheshin qendror në qytet, si dhe akuzat nga "E Majta" në lidhje me veprimet e Gjykatës Kushtetuese pas iniciativës së tyre për kushtetutshmërinë e Kodit Zgjedhor në fushën e reklamimit politik.
Për më tepër, Kostadinovski në përgjigjen e tij trajtoi gjerësisht reagimet pas shfuqizimit të "balancuesit", mjetit për punësim në administratën publike sipas përkatësisë etnike, dhe përmendi edhe iniciativat për Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve dhe ndryshimet në Kodin Penal.
Sipas tij, politizimi i Gjykatës Kushtetuese filloi pas intervistës së tij të parë pasi u zgjodh Kryetar i Gjykatës Kushtetuese, kur ai njoftoi se nuk do të ketë më ruajtje të rasteve, ndarjen e tyre në të ndjeshme, më të ndjeshme dhe më pak të ndjeshme, sepse, siç shtoi ai, pikërisht për shkak të ruajtjes së çështjeve në sirtar kemi arritur në këtë situatë, në të cilën i gjithë sistemi ka dy përqind besim tek qytetarët.
"Dhe ky politizim është i vazhdueshëm, qoftë për Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve, qoftë për 'balancuesin', qoftë për tema të caktuara, Kodi Penal, Kodi Zgjedhor, rrugët. Për mua, siç e kam thënë diku, sulmet nga politika dhe disa organe shtetërore ndaj Gjykatës Kushtetuese i konsideroj si një kompliment për punën e Gjykatës. Për sa kohë që janë nervozë, kjo do të thotë se po e bëjmë mirë punën tonë, sepse thelbi ynë është të kufizojmë pushtetin politik dhe ta mbajmë atë brenda kornizave ligjore, domethënë brenda kornizave kushtetuese, në mënyrë që të mos i tejkalojnë kompetencat e tyre, në mënyrë që të mos ndikojnë në mënyrë disproporcionale në autoritetet e tjera. Ne thjesht mbrojmë rendin kushtetues siç parashikohet nga Kushtetuta. Kjo është detyra jonë e parë", tha Kostadinovski./Telegrafi/