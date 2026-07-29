Kostadinovska Stojçevska: Ligji për “Shkupi 2028” duhet të tërhiqet, legalizon korrupsionin dhe anashkalon prokurorimet publike
LSDM kërkoi tërheqjen e menjëhershme të Projektligjit për Zbatimin e Projektit "Shkupi - Kryeqyteti Evropian i Kulturës 2028", duke vlerësuar se ai hap hapësirë për shpenzimin e fondeve publike pa zbatuar Ligjin për Prokurimin Publik.
Në një konferencë për shtyp, deputetja e LSDM-së, Bisera Kostadinovska Stojçevska tha se megjithëse ligji u tërhoq nga rendi i ditës i propozuar i Kuvnedit sot, ai mbetet në procedurë parlamentare dhe mund t'u paraqitet përsëri deputetëve në një nga seancat e ardhshme.
Sipas saj, pasi mori titullin "Kryeqyteti Evropian i Kulturës" në shtator 2023, u krijua një sistem për funksionimin dhe menaxhimin e projektit, por me ndryshimin e qeverisë në vitin 2024, i gjithë procesi u ndal.
Kostadinovska Stojçevska akuzoi qeverinë se po përpiqet të përdorë një ligj të ri për të mundësuar shpenzimin e rreth 21 milionë eurove fonde publike pa kryer procedurat e prokurimit publik, duke krijuar një fondacion që do të zbatonte projektin.
"Ky ligj krijon një precedent të rrezikshëm që synon përvetësimin e parave të qytetarëve dhe pasurimin e individëve. LSDM dhe koalicioni kërkojnë tërheqjen e menjëhershme të këtij ligji penal, që do të thotë legalizim i korrupsionit. Askush nuk ka të drejtë të jetë mbi Ligjin e Prokurimit Publik, veçanërisht kur bëhet fjalë për dhjetëra miliona euro para të qytetarëve", tha ajo./Telegrafi/