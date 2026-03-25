Kosova zbarkon në Sllovaki për ndalesën e parë drejt Kupës së Botës
Kombëtarja e Kosovës ka zbarkuar sot (e mërkurë) në Bratislavë, aty ku të enjten do të ndeshet me Sllovakinë në kuadër të ‘play-off’-it për kualifikim në Kupën e Botës 2026.
‘Dardanët’ kanë udhëtuar me dy mungesa tejet të rëndësishme siç janë ato të kapitenit Amir Rrahmani dhe mesfushorit Leon Avdullahu.
Ekipi kombëtar nuk do të kryejë stërvitjen përfundimtare gjatë ditës së sotme dhe këtë do ta bëjnë si zakonisht nesër në mëngjes.
Konferenca për shtyp e përzgjedhësit Franco Foda do të mbahet pasdite
