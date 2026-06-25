Kosova nuk mund të presë më, shefi i EULEX-it kërkon formimin e shpejtë të institucioneve
Shefi i Misionit të Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX), Giovanni Pietro Barbano, në përfundim të mandatit të tij, ka vlerësuar se Kosova ka shënuar përparim në fushën e sigurisë dhe sundimit të ligjit, por ka paralajmëruar se kriza e zgjatur politike dhe mungesa e institucioneve të reja paraqesin rrezik për funksionimin demokratik të vendit.
Duke folur për bllokadën politike pas zgjedhjeve, në një intervistë për KosovaPress, shefi i EULEX-it theksoi se Kosova ka nevojë sa më shpejt për institucione të reja. Derisa fjalë të mira pati për procesin e fundit zgjedhor , për të cilin tha se është zhvilluar në mënyrë të qetë dhe demokratike.
“Procesi është zhvilluar në një atmosferë të qetë dhe ka mundësuar ushtrimin demokratik të votës pa ndonjë incident të rëndësishëm që do të ndikonte në siguri apo në mënyrën demokratike të konsultimit me elektoratin... Nevoja për një qeveri të plotë dhe funksionale është garanci për çdo përparim të mëtejshëm në Kosovë, si në planin e brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Prandaj, është jashtëzakonisht e rëndësishme, për të mirën e të gjithë qytetarëve, të gjitha aktiviteteve në Kosovë dhe të ekonomisë, që sa më shpejt të konstituohet Kuvendi dhe të formohet qeveria. Natyrisht, kjo kërkon angazhimin e të gjithë aktorëve politikë. Tashmë është e nevojshme të tejkalohen ndarjet ekzistuese, duke pasur parasysh përgjegjësitë kushtetuese që secili aktor mban dhe duke ndryshuar qasjen që ka karakterizuar këtë krizë politike tashmë tepër të gjatë”, tha Barbano.
Barbano: Situata në veri e qetë, por e brishtë – angazhimet e qeverisë në dialog kanë parandaluar incidente
Ai paralajmëroi se zvarritja e krizës politike mund të krijojë hapësirë për probleme institucionale.
“Sa më gjatë të vazhdojë një krizë politike pa mbikëqyrjen e një parlamenti dhe kuvendi plotësisht funksional, aq më të mëdha janë mundësitë që të ndodhin mospërputhje institucionale.
Prandaj është jashtëzakonisht e rëndësishme që të gjitha organet kushtetuese të jenë funksionale dhe të veprojnë siç duhet për të mbrojtur demokracinë, për të garantuar të drejtat e njeriut dhe për të vazhduar rrugën evropiane. Kjo do të mundësojë ndërmarrjen e hapave të nevojshëm për përafrimin e Kosovës me standardet që kërkohen për integrimin e saj të mundshëm në Bashkimin Evropian”, nënvizoi ai.
Sa i përket iniciativës për krijimin e Xhandarmërisë së Kosovës, Barbano tha se është ende herët për vlerësime përfundimtare, por nënvizoi se çdo mekanizëm i ri duhet të jetë në përputhje me Kushtetutën dhe me rolin e Policisë së Kosovës si institucioni kryesor për zbatimin e ligjit.
Ai shtoi se, në rast të themelimit të një strukture të tillë, ajo duhet të përfshihet në mekanizmat ekzistues të koordinimit me Policinë e Kosovës, KFOR-in dhe EULEX-in.
Duke folur për situatën në veri të vendit, Barbano tha se gjendja është përmirësuar ndjeshëm krahasuar me periudhën para sulmit në Banjskë, por mbetet e ndjeshme.
“Sot situata është padyshim e qetë, por ende e brishtë”, tha ai derisa vlerësoi angazhimin e e institucioneve në veri të vendit duke thënë se i njëjti ka rezultuar shumë i dobishëm dhe efektive në parandalimin e incidenteve.
Në intervistën e tij të fundit si shef i EULEX-it, Barbano tha se prania e misionit në Kosovë mbetet rezultat i mbështetjes së Bashkimit Evropian, por edhe i vlerësimit që institucionet kosovare i bëjnë punës së misionit.
“Dëshira e Bashkimit Evropian është ta mbështesë Kosovën në rrugën e saj drejt qëndrueshmërisë dhe efektivitetit të institucioneve të sundimit të ligjit, si dhe në rrugën e saj drejt Evropës. Mund t’ju them se në kontaktet e mia me autoritetet e Kosovës kam marrë vetëm fjalë vlerësimi dhe mirënjohjeje për punën tonë në mbështetje të institucioneve të sundimit të ligjit. Prandaj, është një kombinim i të dyjave. Për sa kohë që autoritetet dhe institucionet e Kosovës e kërkojnë praninë dhe mbështetjen tonë, ne do të jemi shumë të lumtur të vazhdojmë ta ofrojmë këtë mbështetje”, përfundoi ai. /KP/