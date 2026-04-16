Kosova dhe Shqipëria nënshkruajnë memorandum për mbrojtjen e Lumit Drin
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor e Kosovës dhe Ministria e Mjedisit e Shqipërisë kanë nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi për forcimin e bashkëpunimit në menaxhimin e qëndrueshëm të segmentit ndërkufitar të Lumit Drin.
Sipas njoftimit thuhet se marrëveshja synon mbrojtjen dhe përmirësimin e cilësisë së ujërave, parandalimin e ndotjes ndërkufitare, si dhe ruajtjen e ekosistemeve dhe biodiversitetit në zonat përkatëse të lumit.
Po ashtu, dokumenti parasheh promovimin e përdorimit të qëndrueshëm të burimeve ujore, si dhe organizimin e aktiviteteve të përbashkëta për monitorimin dhe pastrimin e Lumit Drin.
"Në kuadër të këtij memorandumi do të krijohet një Grup i Përbashkët Pune Kosovë–Shqipëri për Lumin Drin, i cili do të koordinojë aktivitetet dhe politikat ndërinstitucionale në këtë fushë. Bashkëpunimi do të përfshijë gjithashtu shkëmbimin e të dhënave, ekspertizës teknike dhe ndërtimin e kapaciteteve institucionale", thuhet në njoftim.
Ky bashkëpunim vlerësohet se do të kontribuojë edhe në avancimin e procesit të integrimit evropian të të dy vendeve, veçanërisht në fushën e mjedisit dhe ndryshimeve klimatike, si një nga prioritetet e përbashkëta rajonale. /Telegrafi/