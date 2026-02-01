Koordinim Shqipëri-Kosovë, operacioni i kërkimit për të riun e zhdukur në lumin Mat vazhdon
Prej disa ditësh, efektivët e Forcave Tokësore nga Shqipëria po vijojnë pa ndërprerje operacionin e kërkimit për të riun e zhdukur në lumin Mat.
Në këtë mision janë angazhuar edhe forcat e FSK-së, duke rritur kapacitetet operacionale dhe koordinimin në terren.
Me përkushtim, profesionalizëm dhe bashkëveprim të vazhdueshëm, ekipet e përfshira po bëjnë maksimumin e mundshëm në këto kushte të vështira.
Operacioni po vazhdon me shpresë dhe mbështetje të përbashkët, deri në përfundim të tij.
Top Lajme
Jobs
Deals