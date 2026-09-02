Kontroll aksionar i Stacionit të Policisë për Mbikëqyrjen Kufitare të Liqenit të Ohrit, u gjetën disa rrjeta peshkimi dhe një sasi më e madhe peshku të kapur
MPB Maqedoni njofton se dje (01.09.2026) oficerët e policisë nga Stacioni i Policisë për Mbikëqyrjen Kufitare të Liqenit të Ohrit kryen kontrolle aksionare në ujërat e Liqenit të Ohrit në lidhje me krimin e "peshkimit të paligjshëm", si dhe gjetjen e rrjetave të peshkimit dhe mjeteve dhe pajisjeve të tjera të peshkimit.
“Në segmentin midis fshatrave të Strugës, Kalishtë dhe Radozhda, u gjetën njëzet të ashtuquajtura rrjeta peshkimi të varura, të cilat janë rreptësisht të ndaluara për peshkim, me një gjatësi totale prej rreth 4,000 metrash me kapje prej 872 copë peshku - Ohridska Belvica dhe peshë totale prej 116.9 kilogramësh. Duke ndjekur udhëzimet e prokurorit publik, oficerët e policisë së liqenit dhe nga Qendra Rajonale për Çështjet Kufitare në perëndim të liqenit ngritën rrjetat e peshkimit së bashku me kapjen, pas së cilës u njoftua inspektorati kompetent i peshkimit”.
“Në periudhën në vijim, Stacioni i Policisë së Mbikëqyrjes Kufitare të Liqenit të Ohrit do të vazhdojë të kryejë kontrolle të intensifikuara aksionale me qëllim shtypjen e peshkimit të paligjshëm, si dhe zbulimin e autorëve të këtij krimi dhe mbrojtjen e rezervave peshkore të Liqenit të Ohrit”, thonë nga MPB.