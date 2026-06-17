Konsumimi i këtyre ushqimeve mund t'ju ndihmojë të freskoheni gjatë vapës së verës
Gjatë muajve të verës dhe temperaturave të larta, trupi ka nevojë për hidratim shtesë, dhe përveç marrjes së ujit, edhe disa ushqime të caktuara mund të luajnë një rol të rëndësishëm.
Frutat dhe perimet e pasura me ujë ndihmojnë trupin të kompensojë lëngjet e humbura, por edhe të fusë vitamina, minerale dhe lëndë të tjera ushqyese të nevojshme për funksionimin normal të trupit.
Ekspertët theksojnë se hidratimi i duhur gjatë motit të nxehtë kontribuon në funksionimin më të mirë të të gjithë organizmit, ndihmon në rregullimin e temperaturës së trupit dhe zvogëlon rrezikun e lodhjes dhe dehidratimit.
Ushqimet që dallohen për përmbajtjen e lartë të ujit përfshijnë kastravecat dhe domatet, të cilat përmbajnë më shumë se 90 për qind ujë. Përveç këtyre, shalqiri, luleshtrydhet, grejpfruti, pjepri, pjeshkët, boronicat, ananasi dhe mjedrat janë gjithashtu zgjedhje të shkëlqyera gjatë ditëve të ngrohta.
Shalqiri është një nga ushqimet e preferuara të verës pikërisht për shkak të përmbajtjes së lartë të ujit dhe shijes freskuese, ndërsa luleshtrydhet dhe grejpfruti, përveçse kontribuojnë në hidratim, përmbajnë edhe vitamina dhe antioksidantë të shumtë.
Pjepri dhe pjeshkët janë gjithashtu zgjedhje të mira për t’u freskuar gjatë motit të nxehtë, ndërsa ananasi dhe mjedrat i sigurojnë trupit lëndë ushqyese shtesë dhe ëmbëlsi natyrale.
Marrja e rregullt e këtyre ushqimeve mund ta ndihmojë trupin të përballojë më lehtë temperaturat e larta, të ruajë një nivel optimal të hidratimit dhe të kursejë energji gjatë gjithë ditës. Megjithatë, ekspertët theksojnë se frutat dhe perimet nuk mund të zëvendësojnë ujin, por përfaqësojnë një shtesë të shëndetshme në dietën e përditshme dhe një aleat të rëndësishëm në luftën kundër nxehtësisë së verës.