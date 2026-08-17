Pesë ushqime që lehtësojnë fryrjen dhe qetësojnë tretjen
Pak gjëra mund ta prishin ditën tuaj si fryrja. Ndjenja e pakëndshme e plotësisë, tensionit dhe rëndesës në stomak pas ngrënies mund ta bëjë të vështirë përqendrimin dhe kryerjen e detyrave të përditshme.
Ndërsa fryrja është e zakonshme, të kuptuarit e shkaqeve të saj mund t'ju ndihmojë të gjeni lehtësim. Martha Stewart foli me nutricionistë rreth ushqimeve që mund të ndihmojnë në qetësimin e tretjes dhe lehtësimin e simptomave të fryrjes.
Këshilla u nda nga Samantha DeVito, një nutricioniste dhe eksperte e komunikimit të të ushqyerit, dhe Elizabeth Johnson, një nutricioniste. Nutricionistet theksojnë se këto ushqime konsumohen më mirë si pjesë e vakteve të ekuilibruara ose ushqimeve të lehta për të shfrytëzuar plotësisht vlerën e tyre ushqyese. Megjithatë, nëse shqetësimi shfaqet pas një vakti më të madh, një filxhan çaj xhenxhefili ose një porcion i vogël frutash mund të sjellë gjithashtu lehtësim.
Kivi
Kivi është një frut që ia vlen ta keni në dispozicion nëse keni probleme me fryrjen e stomakut. Samantha DeVito shpjegon se hulumtimet tregojnë se kivi nxit tretjen e rregullt, gjë që mund të ndihmojë në lehtësimin e kapsllëkut, një shkak i zakonshëm i fryrjes së stomakut. DeVito dhe Elizabeth Johnson shtojnë se kivi qetëson sistemin tretës sepse përmban fibra dhe një enzimë natyrale të quajtur aktinidinë. Kjo enzimë ndihmon në tretjen e proteinave dhe kontribuon në një ndjesi rehatie në stomak.
Kos dhe kefir
Kosi dhe kefiri janë të dobishëm sepse janë të pasur me proteina dhe përmbajnë probiotikë që mbështesin një mikrobiomë të shëndetshme të zorrëve. DeVito vëren se probiotikët nuk funksionojnë menjëherë, por konsumimi i rregullt i ushqimeve të fermentuara mund të përmirësojë tretjen me kalimin e kohës.
Johnson shpjegon se kulturat e gjalla në këto ushqime, konkretisht Lactobacillus dhe Bifidobacterium në kosin e thjeshtë, mund të ndihmojnë nëse fryrja është rezultat i një çekuilibri të zorrëve. Megjithatë, ai thekson se mund të duhet një ose dy javë para se probiotikët të fillojnë të lehtësojnë simptomat.
Banane
Pas një vakti të kripur, ushqimet e pasura me kalium si bananet mund të ndihmojnë në rivendosjen e ekuilibrit të lëngjeve në trup. "Bananet janë të pasura me kalium, i cili ndihmon në neutralizimin e efekteve të natriumit të tepërt", thotë DeVito. Përveç kaliumit, bananet përmbajnë edhe fibra të tretshme, të cilat nxisin tretjen e rregullt. Johnson shton se bananet janë veçanërisht të dobishme në rastet kur fryrja shoqërohet me kapsllëk.
Xhenxhefil
"Xhenxhefili është përdorur për shekuj me radhë për të lehtësuar dispepsinë", thotë DeVito, duke shpjeguar se disa studime sugjerojnë që xhenxhefili mund të përshpejtojë zbrazjen e stomakut, duke zvogëluar kështu ndjesinë e ngopjes dhe fryrjes.
Të dy nutricionistët pohojnë se xhenxhefili përmban përbërësit natyralë gingerol dhe shogaol, të cilët kanë veti anti-inflamatore dhe mbështesin tretjen normale. Mund të konsumohet si çaj i freskët ose të shtohet në vakte dhe smoothie.
Kastravecat
Përveç ushqimeve të caktuara, dehidratimi mund të jetë gjithashtu një shkak i fryrjes duke e përkeqësuar kapsllëkun, vëren DeVito. Meqenëse ato janë rreth 95 përqind ujë, kastravecat janë një mënyrë e shkëlqyer për të shtuar në marrjen tuaj të përditshme të lëngjeve. "Kastravecat sigurojnë ujë së bashku me sasi të vogla kaliumi dhe antioksidantësh, duke i bërë ato një zgjedhje freskuese kur ndiheni të fryrë", shton DeVito.