Konsumi i kokainës në Zvicër po rritet me të madhe - këto janë profesionet ku përdoret më shumë
Pas mariuanës, kokaina është kthyer në substancën ilegale më të përhapur në Zvicër. Sipas gazetës zvicerane “Blick”, konsumi i kësaj droge ka shënuar në rritje të pandalshme që nga fillimi i viteve 2000, ndërsa nga viti 2015 e këtej rritja ka qenë shumë e madhe.
Analizat e fundit të ujërave të zeza tregojnë se qytetet zvicerane, si ato të mëdhatë ashtu edhe ato më të voglat, konsumojnë mesatarisht më shumë kokainë sesa metropolet e tjera të mëdha europiane.
Një studim i ri i organizatës “Sucht Schweiz” (Varësia në Zvicër) tregon për herë të parë se në cilët sektorë dhe profesione përdoret më së shumti kjo substancë.
Siç raporton “Blick”, në sektorin e gastronomisë shumë punëtorë konsumojnë kokainë. Këtë e bëjnë për shkak të orareve të gjata të punës, punës gjatë natës dhe stresit. Edhe ndërtimaria renditet e dyta për nga konsumimi i kokainës.
Faktorët kryesorë që nxisin konsumin janë lodhja e madhe fizike, presioni për të kryer punën e kërkuar, presioni i bashkëmoshatarëve.
Sipas studimit, lista e profesioneve ku kokaina përdoret më shumë përfshin: gastronominë, ndërtimtarinë, artin dhe argëtimin, shoferët e kamionëve, profesionet e ekonomisë dhe konsulencës financiare, sektorin e drejtësisë (avokatë, juristë), ekspertët e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit.
Ekspertët paralajmërojnë se për shumë njerëz, marrja e drogës është kthyer në diçka normale gjatë orarit të punës. Mosha më e prekur mbetet ajo mes 18 dhe 34 vjeç. Punonjësit e përdorin kokainën për të qëndruar zgjuar më gjatë, për të rritur vetëbesimin dhe për të përballuar ngarkesën.
Ajo që ka befasuar studiuesit e varësisë, siç nënvizon gazeta Blick, është se përdoruesit e rregullt janë kryesisht njerëz të mirëarsimuar. Pothuajse të gjithë kanë një formim profesional ose një diplomë të arsimit universitar. /Telegrafi/