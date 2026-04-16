Konjufca: Kosova pret marrjen e pyetësorit për anëtarësim në BE
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca, ka theksuar pritjet për mbështetje nga Belgjika në rrugën e Kosovës drejt integrimit evropian, pas një takimi me homologun e tij, Maxime Prévot.
Konjufca bëri të ditur se vizita e tij në Belgjikë dëshmon marrëdhëniet e shkëlqyera ndërmjet dy vendeve dhe vullnetin për thellimin e bashkëpunimit, veçanërisht në fushat e ekonomisë, politikës së jashtme, sigurisë dhe mbrojtjes.
Ai vlerësoi rolin e Belgjikës në zhvillimin e diplomacisë kosovare, duke theksuar se ky shtet ka ndikuar drejtpërdrejt në formësimin profesional të saj, e cila aktualisht është e përfaqësuar në 53 misione diplomatike.
“Në fushën e politikës së jashtme, Belgjika është një nga partnerët më të rëndësishëm. I shpreha vlerësimin tim më të lartë për mbështetjen e tyre gjatë procesit të heqjes së masave të BE-së ndaj Kosovës, që ishte një hap i rëndësishëm drejt aspiratave tona evropiane”, deklaroi Konjufca.
Ai theksoi se Kosova pret përkrahje të mëtejshme nga Belgjika në proceset integruese, duke përmendur veçanërisht nevojën për marrjen e pyetësorit nga Bashkimi Evropian, një proces që sipas tij ka mbetur i patrajtuar nga Bashkimi Evropian tash e më shumë se tre vjet e gjysmë.
Po ashtu, Konjufca shprehu pritjet për mbështetje në aspiratat e Kosovës për anëtarësim në Këshilli i Evropës dhe për qartësimin e mëtejmë të rrugës drejt BE-së.
Duke rikujtuar mbështetjen historike të Belgjikës, ai përmendi përkrahjen për ndërhyrjen e NATO në vitin 1999, njohjen e shpejtë të pavarësisë së Kosovës dhe mbështetjen e vazhdueshme për anëtarësimin e vendit në organizata ndërkombëtare.
Konjufca theksoi se institucionet dhe qytetarët e Kosovës mbeten mirënjohës për këtë përkrahje të vazhdueshme nga Belgjika.