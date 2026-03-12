Kongresmenë dhe senatorë amerikanë letër Rubios: Mos e reduktoni praninë e trupave amerikane në Kosovë
Një grup kongresmenësh dhe senatorësh amerikanë i kanë dërguar një letër Sekretarit amerikan të Shtetit, Marco Rubio, duke shprehur shqetësim për raportimet se administrata e Donald Trump mund të reduktojë praninë e trupave amerikane në misionin paqeruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR.
Në letrën drejtuar Rubios, ligjvënësit amerikanë paralajmërojnë se një reduktim i parakohshëm i forcave amerikane mund të destabilizojë jo vetëm Kosovën, por edhe rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke përfshirë veçanërisht Bosnje dhe Hercegovinë.
Sipas tyre, në një kohë kur rajoni përballet me tensione politike dhe ndikime të jashtme, ruajtja e niveleve aktuale të trupave amerikane është thelbësore për mbrojtjen e interesave të sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Ligjvënësit theksojnë se që nga themelimi i tij në vitin 1999 përmes Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB, KFOR-i ka luajtur rol kyç në ruajtjen e paqes mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe në parandalimin e dhunës etnike dhe ndërhyrjeve të jashtme.
Aktualisht, SHBA kontribuon me rreth 500 ushtarë në një mision prej afro 5000 trupash në total, një prani që sipas tyre ka ndikim të madh strategjik dhe shërben si faktor i rëndësishëm parandalues ndaj përshkallëzimit të mundshëm të tensioneve në rajon.
Në letër thuhet gjithashtu se një reduktim i pranisë amerikane mund të dobësojë rolin politik dhe ushtarak të KFOR-it dhe të inkurajojë aktorë që e shohin tërheqjen e Perëndimit si mundësi për të nxitur destabilizim.
Ligjvënësit shprehin shqetësim edhe për situatën në Bosnje dhe Hercegovinë, ku lideri i entitetit Republika Srpska, Milorad Dodik, ka vazhduar me retorikë separatiste dhe sfida ndaj rendit kushtetues të vendit.
Ata paralajmërojnë se edhe perceptimi i një tërheqjeje amerikane nga KFOR mund të inkurajojë agjenda nacionaliste në rajon dhe të rrisë rrezikun e krizave politike dhe të sigurisë.
Në letër përmendet edhe roli destabilizues i Rusisë në Ballkanin Perëndimor, për të cilën thuhet se ka tentuar vazhdimisht të shfrytëzojë përçarjet në rajon dhe të dobësojë ndikimin e NATO dhe Bashkimit Evropian.
Ligjvënësit kërkojnë nga Departamenti i Shtetit sqarime për implikimet e mundshme të sigurisë nga një reduktim i tillë dhe bëjnë thirrje që çdo vendim për ndryshimin e pranisë ushtarake amerikane në Kosovë të koordinohet ngushtë me Kongresin amerikan.
Letra është nënshkruar nga disa ligjvënës amerikanë, përfshirë Michael R. Turner, Brendan F. Boyle, Gregory W. Meeks, Rick Larsen, Jeanne Shaheen, Charles Grassley, Thom Tillis, Roger Wicker, Ann Wagner, Chris Van Hollen, Joni Ernst dhe Peter Welch./Telegrafi.