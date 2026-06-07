Kongresi i LSDM-së, Filipçe: Nuk kemi më kohë për të humbur, qeveria nuk duhet ta mbajë peng vendin nga rruga drejt BE-së
Partia opozitare LSDM në Kongresin e 32-të programor “Shteti yt, shansi yt” miratoi një platformë të re ideologjike, e cila, siç theksoi në fjalimin e tij kryetari i partisë Venko Filipçe, do të konfirmojë vazhdimësinë në thelbin e socialdemokracisë – drejtësi në vend të privilegjeve, solidaritet dhe përmirësim të jetës së qytetarëve.
Sa i përket integrimeve evropiane, ai përmendi Samitin e Bashkimit Evropian të mbajtur në Tivat dy ditë më parë, në të cilin, sipas tij, zgjerimi po merr sërish moment politik që nuk duhet humbur. Filipçe në disa pika e paraqiti veprimin e mëtejshëm të partisë sipas platformës së re.
“Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë nga ky moment e tutje duhet të ushtrojë presion të fortë, të vazhdueshëm dhe të përgjegjshëm ndaj pushtetit në tre drejtime. Së pari, të kërkojë plan të qartë shtetëror për hapjen e klasterëve dhe kapitujve në negociata. Së dyti, të ofrojë alternativë socialdemokrate ndaj këtij stagnimi ekonomik dhe institucional. Së treti, të mobilizojë të gjithë opinionin progresiv – jo vetëm anëtarësinë e partisë, por edhe sindikatat, sektorin civil, profesionistët dhe të rinjtë”, tha Filipçe.
Ai kritikoi pushtetin se me qeverisjen e tij demokracia po zbehet dhe kostot e jetesës po rriten, duke dërguar edhe mesazh të hapur.
“Koha e justifikimeve ka mbaruar. Maqedonia nuk ka më vite për të humbur. Nëse nuk jeni të aftë ta shfrytëzoni momentin, nëse nuk jeni të aftë ta lëvizni shtetin përpara, nëse nuk jeni të aftë të ndërtoni besim, atëherë largohuni nga rruga e shtetit. Sepse Maqedonia nuk duhet të jetë peng i pavendosmërisë suaj”, u shpreh Filipçe.