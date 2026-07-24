Bastisje në Shkup, privohen nga liria babë e bir për pesë kilogramë marihuanë
Dy persona janë privuar nga liria pasi policia gjatë një bastisjeje në Shkup gjeti pesë kilogramë marihuanë.
Sipas kumtesës së Ministrisë së Punëve të Brendshme, bastisja është kryer me urdhër të Gjykatës Themelore Penale Shkup në shtëpinë dhe hapësirat ndihmëse të S.L. (51), ku janë gjetur “pesë kilogramë lëndë narkotike marihuanë dhe një peshore digjitale me mbetje të marihuanës”.
MPB njoftoi se S.L. dhe djali i tij B.L. (19) janë privuar nga liria, ndërsa pas dokumentimit të plotë të rastit ndaj tyre do të parashtrohet kallëzim penal sipas nenit 215 të Kodit Penal, me procedurë urgjente.
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