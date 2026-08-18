Orhan Murtezani merr detyrën e Ambasadorit dhe Përfaqësuesit të Përhershëm të Maqedonisë së Veriut në NATO
Orhan Murtezani nga sot nis detyrën e re si Ambasador dhe Përfaqësues i Përhershëm i Republikës së Maqedonisë së Veriut në NATO.
Murtezani, përmes një reagimi publik, tha se detyra e re paraqet një kapitull të ri profesional, por njëkohësisht edhe vazhdim të të njëjtit përkushtim për forcimin e pozitës së vendit në familjen euroatlantike.
„Detyrë e re, përgjegjësi e njëjtë“, shkroi Murtezani, duke theksuar se synimi i tij do të jetë që Maqedonia e Veriut të jetë shtet i sigurt, aleat i besueshëm dhe vend që ka zërin dhe kontributin e vet në NATO.
Ai theksoi gjithashtu se në kohën kur siguria nuk mund të merret si e mirëqenë, anëtarësimi në NATO sjell me vete jo vetëm privilegj, por edhe përgjegjësi.
„Për mua, ky është një kapitull i ri profesional, por njëherësh edhe vazhdim i të njëjtit përkushtim – që Maqedonia e Veriut të jetë e sigurt, aleate e besueshme dhe një shtet që ka zërin dhe kontributin e vet në familjen euroatlantike“, theksoi Murtezani.