Vajza nga Shkupi denoncon në polici nënën dhe njerkun për dhunë ndaj saj
Një rast i ri i dhunës në familje është raportuar në Shkup, pasi një e mitur ka denoncuar se është sulmuar fizikisht nga nëna e saj dhe njerkui në shtëpinë familjare.
Sipas informacioneve nga Ministria e Punëve të Brendshme, pas denoncimit, oficerët e policisë kanë zhvilluar një bisedë zyrtare me nënën dhe njerkun e vajzës.
Siç thuhet në denoncim, e mitura pretendon se është sulmuar fizikisht nga të dy, dhe rasti është raportuar në polici për veprime të mëtejshme.
Nga MPB informojnë se po merren masa për sqarimin e plotë të ngjarjes dhe përcaktimin e të gjitha rrethanave, pas së cilës do të bëhen dorëzimet përkatëse nëse konstatohet se ka elemente të një vepre penale ose kundërvajtjeje.
Top Lajme
Jobs
Real Estate