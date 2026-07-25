Moti në fundjavë
Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se fundjava në Kosovë do të jetë me mot me diell dhe vranësira.
IHK njofton se të shtunën temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 8 dhe 11 gradë Celsius, ndërkaq maksimalet e ditës do të arrijnë 23 deri në 26 gradë.
Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimet veriore dhe veriperëndimore.
Ndërkaq, për të dielën parashihet mot me diell dhe vranësira të pakta, kryesisht rreth relievit malor.
Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 9°C dhe 12°C, ndërsa maksimalet ndërmjet 25°C dhe 31°C.
Era do të fryjë nga veriperëndimi me shpejtësi 1–5 m/s.
Gjatë fundjavës, kushtet biometeorologjike pritet të jenë përgjithësisht të favorshme për shumicën e popullsisë.
Temperaturat e mëngjesit, me vlera minimale nga 8°C deri në 12°C, do të krijojnë ndjesi të freskët termike, ndërsa gjatë ditës temperaturat maksimale nga 23°C deri në 31°C do të ofrojnë kushte komode deri mesatarisht të ngrohta.
Në zonat më të ulëta, veçanërisht të dielën, rritja e temperaturave deri në 30–31°C mund të shkaktojë ngarkesë të lehtë termike gjatë orëve të mesditës, sidomos te personat e ndjeshëm, të moshuarit dhe ata me probleme kardiovaskulare.
Era e lehtë deri mesatare nga drejtimet veriore dhe veriperëndimore do të ndikojë pozitivisht në freskimin e ajrit dhe përmirësimin e ndjesisë termike.
Rekomandohet hidratim i mjaftueshëm dhe shmangia e ekspozimit të zgjatur në diell gjatë orëve më të nxehta të ditës.
Ndërkaq, edhe kushtet agrometeorologjike gjatë fundjavës do të jenë përgjithësisht të favorshme për zhvillimin e kulturave bujqësore.
Temperaturat në intervalin 23–31°C gjatë ditës dhe netët relativisht të freskëta do të krijojnë kushte të përshtatshme për proceset fiziologjike të bimëve, veçanërisht për kulturat e arave, perimet dhe pemët.
Megjithatë, në zonat e ulëta, ku temperaturat do t’i afrohen 30–31°C, mund të paraqitet rritje e kërkesës së bimëve për ujë, veçanërisht te kulturat pranverore si misri, speci, domatja dhe kulturat e ujitura.
Rekomandohet monitorimi i lagështisë së tokës dhe ujitja sipas nevojave të bimëve, mundësisht në orët e mëngjesit ose të mbrëmjes. /Telegrafi/