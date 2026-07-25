Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se fundjava në Kosovë do të jetë me mot me diell dhe vranësira.

IHK njofton se të shtunën temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 8 dhe 11 gradë Celsius, ndërkaq maksimalet e ditës do të arrijnë 23 deri në 26 gradë.

Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimet veriore dhe veriperëndimore.

Ndërkaq, për të dielën parashihet mot me diell dhe vranësira të pakta, kryesisht rreth relievit malor.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 9°C dhe 12°C, ndërsa maksimalet ndërmjet 25°C dhe 31°C.

Era do të fryjë nga veriperëndimi me shpejtësi 1–5 m/s.

Gjatë fundjavës, kushtet biometeorologjike pritet të jenë përgjithësisht të favorshme për shumicën e popullsisë.

Temperaturat e mëngjesit, me vlera minimale nga 8°C deri në 12°C, do të krijojnë ndjesi të freskët termike, ndërsa gjatë ditës temperaturat maksimale nga 23°C deri në 31°C do të ofrojnë kushte komode deri mesatarisht të ngrohta.

Në zonat më të ulëta, veçanërisht të dielën, rritja e temperaturave deri në 30–31°C mund të shkaktojë ngarkesë të lehtë termike gjatë orëve të mesditës, sidomos te personat e ndjeshëm, të moshuarit dhe ata me probleme kardiovaskulare.

Era e lehtë deri mesatare nga drejtimet veriore dhe veriperëndimore do të ndikojë pozitivisht në freskimin e ajrit dhe përmirësimin e ndjesisë termike.

Rekomandohet hidratim i mjaftueshëm dhe shmangia e ekspozimit të zgjatur në diell gjatë orëve më të nxehta të ditës.

Ndërkaq, edhe kushtet agrometeorologjike gjatë fundjavës do të jenë përgjithësisht të favorshme për zhvillimin e kulturave bujqësore.

Temperaturat në intervalin 23–31°C gjatë ditës dhe netët relativisht të freskëta do të krijojnë kushte të përshtatshme për proceset fiziologjike të bimëve, veçanërisht për kulturat e arave, perimet dhe pemët.

Megjithatë, në zonat e ulëta, ku temperaturat do t’i afrohen 30–31°C, mund të paraqitet rritje e kërkesës së bimëve për ujë, veçanërisht te kulturat pranverore si misri, speci, domatja dhe kulturat e ujitura.

Rekomandohet monitorimi i lagështisë së tokës dhe ujitja sipas nevojave të bimëve, mundësisht në orët e mëngjesit ose të mbrëmjes. /Telegrafi/

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