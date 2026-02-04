Komunat e Kosovës fillojnë vlerësimin e dëmeve nga vërshimet, Peja prinë me numrin e aplikimeve
Komunat e Kosovës kanë nisur vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga vërshimet që goditën vendin në fillim të vitit 2026. Edhe pse nuk disponojnë kapacitete buxhetore për të përballuar plotësisht kompensimin e dëmeve, komunat kanë filluar të bëjnë vlerësimet në terren.
Telegrafi raportoi më parë për problematikën e kompensimit të dëmeve nga vërshimet, ku Malisheva, Rahoveci dhe Drenasi theksuan se që nga viti 2016 dëmet nuk janë paguar plotësisht.
Sipas të dhënave të Asociacionit të Komunave të Kosovës (AKK), Peja prinë me numrin më të madh të kërkesave për kompensim nga qytetarët dhe bizneset, me gjithsej 420 aplikime.
Pa fond emergjent dhe pa reagim nga Ministria e Financave, komunat të pafuqishme për kompensimin e dëmeve
“Komunat e prekura nga vërshimet e fundit kanë pranuar një numër të madh kërkesash për kompensim dëmesh nga qytetarët, bizneset dhe fermerët”, njofton AKK.
Numri i aplikimeve sipas komunave
Nga raportimet paraprake rezulton se janë evidentuar rreth 3,000 kërkesa për kompensim dëmesh, ndërsa ky numër pritet të rritet, pasi procesi i pranimit dhe vlerësimit të aplikimeve nuk ka përfunduar ende në shumicën e komunave. Komunat më të prekura sipas numrit të aplikimeve janë:
- Peja – rreth 420 kërkesa
- Gjakova – 334 kërkesa
- Skenderaj – 320 kërkesa
- Fushë Kosova dhe Drenasi – mbi 300 kërkesa secila
- Klinë – 270 kërkesa
- Malisheva – 225 kërkesa
- Mitrovica – 230 kërkesa
- Lipjani – 176 kërkesa
- Rahoveci – 142 kërkesa
- Prizreni – rreth 140–150 kërkesa
- Suhareka – mbi 100 kërkesa
- Ferizaj – 20 kërkesa
- Prishtina – 20–30 kërkesa
Komuna e Mamushës ka raportuar se nuk ka pasur kërkesa për kompensim, pasi dëmet kanë qenë minimale dhe kryesisht në fusha të hapura.
Vlerësimi financiar paraprak
Vetëm disa komuna kanë ofruar vlerësime financiare paraprake. Sipas këtyre të dhënave:
- Peja – rreth 800,000 euro
- Rahoveci – rreth 800,000 euro
- Suhareka – rreth 200,000 euro
- Ferizaj – rreth 110,000 euro
Nga këto raporte, vlera e përgjithshme arrin afërsisht 1.9 milion euro, por ky është vetëm një vlerësim i pjesshëm, pasi shumica e komunave janë ende në fazën e verifikimit dhe vlerësimit të detajuar të dëmeve.
Procesi ende në zhvillim dhe thirrja për mbështetje
Shumë komuna kanë raportuar vetëm numrin e aplikimeve, pa dhënë vlerën financiare, pasi komisionet komunale vazhdojnë punën në terren. Kërkesat përfshijnë dëme në ekonomi familjare, bujqësi, biznese private dhe infrastrukturë publike.
Asociacioni i Komunave të Kosovës vlerëson se komunat nuk kanë kapacitete buxhetore për të përballuar këtë barrë financiare dhe apelon tek Qeveria e Kosovës për të krijuar mekanizma emergjentë financiarë dhe një fond të posaçëm për kompensimin e dëmeve. Pa mbështetje konkrete nga niveli qendror, mijëra familje dhe biznese mund të mbeten pa ndihmën e nevojshme për rikuperim.
AKK do të vazhdojë të mbledhë të dhëna të përditësuara nga të gjitha komunat dhe do t’i dorëzojë ato tek institucionet qendrore për një reagim sa më të shpejtë dhe të koordinuar. /Telegrafi/