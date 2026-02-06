Komuna e Obiliqit subvencionon prodhuesit e qumështit me 8 cent për litër
Kryetari i Komunës së Obiliqit, Halil Thaçi, ka njoftuar se ka nënshkruar vendimin për subvencionimin e prodhuesve të qumështit në këtë komunë për periudhën 2026–2029.
“Sot kam nënshkruar vendimin për subvencionimin e prodhuesve të qumështit në Komunën e Obiliqit me 8 cent për çdo litër, për periudhën 2026–2029”, ka shkruar Thaçi në Facebook.
Ai ka theksuar se kjo masë përfaqëson një angazhim konkret dhe afatgjatë për fermerët lokalë. “Ky është angazhim konkret dhe afatgjatë për fermerët tanë”, ka deklaruar kryetari i Obiliqit.
Thaçi ka shtuar se sektori i bujqësisë mbetet prioritet për qeverisjen komunale. “Fermeri është shtyllë e ekonomisë sonë dhe do ta ketë gjithmonë përkrahjen time”, ka përfunduar ai. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals