Komuna e Mitrovicës ndan bursa për 350 studentë për vitin akademik 2025/2026
Komuna e Mitrovicës së Jugut ka publikuar vendimin zyrtar për përzgjedhjen e studentëve përfitues të bursave komunale për vitin akademik 2025/2026. Pas një procesi të hollësishëm të shqyrtimit të aplikacioneve nga Komisioni për Ndarjen e Bursave, gjithsej 350 studentë janë përzgjedhur si përfitues, duke përfshirë edhe kuotën e rezervuar për bashkësitë pakicë.
Sipas dokumentit të lëshuar nga Drejtoria përkatëse, procesi është udhëhequr nga kriteret e përcaktuara në konkursin publik të shpallur më 21 prill 2026 (Nr. 01-670/01-0021617/26). Komisioni ka konstatuar se janë respektuar të gjitha procedurat dhe afatet ligjore, duke u bazuar në Vendimin e Kuvendit të Komunës të datës 10 shkurt 2026.
Pasqyra e vlerësimit dhe renditja e studentëve
Në listën e përgjithshme, studentët janë rreshtuar në bazë të sistemit të pikëve të grumbulluara nga suksesi akademik dhe kriteret e tjera të konkursit.
- Pritshmëritë e larta: Studentja me numrin më të lartë të pikëve në listën e përgjithshme është Albena Rasim Veseli, e cila kryeson me gjithsej 115 pikë, e pasuar nga Esra Muhamet Zhilivoda me 113.5 pikë dhe Anita Blerim Jashari me 110 pikë.
- Pragu minimal: Lista e rregullt e studentëve përfitues përmbylet me numrin rendor 346, ku studentja Vahide Naser Brahimi ka siguruar bursën me 70 pikë.
Përfshirja e komuniteteve
Në kuadër të politikave të përfshirjes dhe mbështetjes për të gjitha komunitetet që jetojnë në Mitrovicë, komisioni ka ndarë bursa edhe për katër studentë nga radhët e komuniteteve joshumicë. Në këtë kategori, pikët më të larta i ka siguruar studentja Suna Sedat Haxhimehmet me 83.6 pikë, e ndjekur nga Sumea Sedat Haxhimehmet me 82.5 pikë, Hamidel Lulzim Hyseni me 74.5 pikë dhe Eris Salko Karahasanovic me 73.3 pikë.
Afati dhe udhëzimet për ankesat
Sipas Komunës, të gjitha palët që shprehin pakënaqësi me Vendimin e Komisionit për ndarjen e bursave kanë të drejtë të ushtrojnë ankesë zyrtare. Afati ligjor për dorëzimin e ankesave është 15 ditë nga dita e publikimit të këtij vendimi në ueb-faqen zyrtare të Komunës dhe në tabelën e shpalljeve publike. /Telegrafi/