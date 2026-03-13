Komuna e Mitrovicës liron hapësirat publike në rrugën “Evlia Qelebia”
Drejtoria e Inspekcionit në Komunën e Mitrovicës ka ndërmarrë një aksion për lirimin e hapësirave publike në rrugën “Evlia Qelebia”, ku janë larguar vazo dhe pengesa të vendosura në mënyrë të paautorizuar.
Sipas njoftimit të komunës, ky veprim ka për qëllim mundësimin e qarkullimit të lirë dhe të sigurt për qytetarët, si dhe përdorimin e rregullt të hapësirave publike.
Drejtoria e Inspekcionit thekson se mbetet e përkushtuar në zbatimin e ligjit dhe ruajtjen e rendit në hapësirat publike, duke siguruar një ambient të sigurt dhe të rregullt për të gjithë qytetarët. /Telegrafi/
