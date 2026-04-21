Kombinimet që e bëjnë këtë model xhinsi të duket perfekt çdo ditë
Nga shapkat klasike deri te këpucët elegante me rrip pas thembrës dhe takë të ulët, këto janë prirjet e pranverës që përshtaten për mrekulli me xhinset “barrel”
Si adhurues të xhinseve, e pranojmë se gjetja e palës së përkryer mund të jetë lodhëse. Sapo gjejmë prerjen që na rri bukur, zakonisht blejmë të njëjtin model në ngjyra të ndryshme për të shmangur provat e reja. Kështu ishte deri vitin e kaluar, kur dolëm nga zakoni i modeleve me prerje të drejtë dhe provuam modelin “barrel”. Na pëlqeu menjëherë.
Xhinset “barrel” kanë prerje më të lirshme me bel të theksuar, zgjerojnë pjesën e këmbëve dhe ngushtohen te kyçet. Ky model, zakonisht vjen me bel mesatar ose të lartë. Te xhinset e gjera, këpucët shpesh humbin nën tepricën e materialit. Fatmirësisht, fundi i ngushtuar i modelit “barrel” e bën shumë më të lehtë kombinimin me lloje të ndryshme këpucësh.
Për t’ju frymëzuar, më poshtë sjellim pesë modele këpucësh pranverore që përshtaten shkëlqyeshëm me këto xhinse moderne, transmeton Telegrafi.
1. Shapka elegante me takë
Ka diçka shumë elegante te sandalet me takë që ngjajnë me shapka. Janë zgjedhje ideale kur duam ta zbukurojmë veshjen pa u dukur tepër formale. Me ardhjen e ditëve më të ngrohta, ky është momenti i duhur për një palë të tillë.
2. Atlete prej kamoshi në ngjyra të ndezura
Ata që pëlqejnë tonet neutrale zakonisht hezitojnë para ngjyrave të forta. Megjithatë, atletet jeshile dhe modelet e ngjashme sjellin gjallëri dhe energji në çdo veshje.
3. Balerina
Balerinat janë ndër këpucët më të dashura të sezonit. Prej lëkure, me rrjetë, me prerje dekorative, prej kamoshi ose me zbukurime, sot gjenden në shumë variante që krijojnë pamje të ndryshme.
4. Shapka të sheshta
Kombinimi i xhinseve me shapka të sheshta është shumë i pëlqyer në vendet skandinave. Është i rehatshëm, i thjeshtë dhe dëshmon se shpesh pamjet më të bukura krijohen nga zgjedhjet më të thjeshta.
5. Këpucë me majë, të hapura pas dhe me takë të ulët
Këpucët me majë dhe rrip pas thembrës janë shumë të kërkuara. Takat e ulëta ofrojnë rehati gjatë gjithë ditës dhe janë zgjidhje ideale për kalimin nga veshja e ditës në atë të mbrëmjes.
/Telegrafi/