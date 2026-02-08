Koci shkon në Beograd për rastin e Mit’hat Lozhanit: Aktiviteti nuk është pa rrezik
Avokati Arianit Koci ka njoftuar se të martën do të udhëtojë për në Beograd, në cilësinë e avokatit të Mit’hat Lozhanit, shtetas i Kosovës i arrestuar nga policia serbe gjatë kalimit transit nëpër Serbi.
Në një postim në Facebook, ai paralajmëroi se aktiviteti i tij profesional në Serbi nuk është pa rrezik..
"Qe sa vite merrem me raste të shtetasve të Kosovës që ndalohen në Serbi. Për këtë arsye, emri im njihet edhe atje, dhe nuk shihet me simpati. Si rrjedhojë, aktiviteti i im profesional në Serbi nuk është pa rrezik".
“Për këtë arsye, po e bëj publik këtë udhëtim. Transparenca, në këto rrethana, është forma më e fortë e mbrojtjes dhe mënyra më efektive për të minimizuar rrezikun e ndonjë incidenti eventual gjatë qëndrimit tim në Serbi,” shkroi Koci./Telegrafi/