Knaus: Maqedonia duhet të shtyjë përpara idenë e ndryshimeve kushtetuese me efekt të vonuar
Liga e dytë evropiane e Unionit është e vështirë për t’u arritur, tha Gerald Knaus nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet për "TV24".
Ai tha se vendet kandidate duhet ta shfrytëzojnë momentin për të hyrë në tregun evropian ose në zonën Shengen.
Ai gjithashtu i kërkoi Maqedonisë të shtyjë përpara idenë e ndryshimeve kushtetuese me efekt të vonuar.
"Mendoj se ideja aktuale e anëtarësimit të Ukrainës dhe vendeve tjera, vetëm e shfuqizimin e vetos do të funksionojë. Por, shikoj një mundësi të madhe për një ide tjetër, të cilën e kemi propozuar shumë vite më herët, çdo ven që i plotëson kriteret do të duhet deri vitin 2028 të bëhet pjesë e tregut të përbashkët, Ukraina, por edhe Maqedonia e Veriut", tha Knaus.
I pyetur se si do të mund të funksionojë kjo ide në praktikë, ai the se kjo është rruga anëtarësimit të Austrisë, Finlandës dhe Suedisë./Telegrafi/