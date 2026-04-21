Klekovski: Tre mjekë kthyen 25 mijë euro në buxhet, u paguan më shumë seç duhej
Tre mjekë kanë kthyer 1.5 milion denarë, ose 25 mijë euro, në buxhetin e institucioneve publike të kujdesit shëndetësor ku punojnë, sepse paratë janë llogaritur gabimisht në pagat e tyre, ose shumat janë paguar më shumë, njoftoi sot drejtori i Fondit të Shëndetësisë, Sasho Klekovski.
Ai nuk i zbuloi mjekët ose institucionet publike shëndetësore ku u gjetën parregullsi të tilla.
Drejtori i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore Sasho Klekovski theksoi se kontrollet vazhdojnë në drejtim të menaxhimit të duhur të burimeve.
"Aktiviteti ynë i vazhdueshëm është kontrolli mjekësor dhe kontrolli financiar. Ne i komunikojmë këto gjetje me institucionet publike shëndetësore dhe Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Financave dhe Zyrën Shtetërore të Auditimit me të cilat kemi bashkëpunim të shkëlqyer. Në tre raste, drejtorët aktualë ose ish-drejtorë kanë kthyer të ardhura të llogaritura gabimisht", tha Klekovski.
I pyetur se sa kishin kthyer tre mjekët, ai tha se ishte rreth 1.5 milion denarë.
Klekovski theksoi se duhet të ndërtohet një sistem në të cilin të gjithë në sistemin e kujdesit shëndetësor do ta vlerësojnë njëri-tjetrin, do të paguhen mirë, por nga ana tjetër, do të pritet trajtim i drejtë nga pala tjetër.