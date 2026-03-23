Klekovski: Ka keqpërdorim të pushimit mjekësor në MPB
Në gjysmën e dytë të vitit 2025, gjithsej 80 persona me sigurim shëndetësor, nga radhët e policisë kanë shfrytëzuar 514 ditë pushimi mjekësor, sipas të dhënave nga Fondi i Sigurimeve Shëndetësore. Shumica e ditëve të pushimit mjekësor zgjatën deri në shtatë ditë, 171 ishin deri në 15 ditë, ndërsa 83 zgjatën më shumë se 30 ditë.
Drejtori i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore, Sasho Klekovski, informoi se gjatë kontrolleve, u përcaktuan parregullsi në 29 persona, ose rreth 37 përqind të rasteve të analizuara. Këta persona morën gjithsej 236 ditë pushimi mjekësor, nga të cilat 100 u vlerësuan si të lëshuara në mënyrë të parregullt, ndërsa 136 të tjerat ishin të justifikuara. Kjo do të thotë se pothuajse 19.5 përqind e numrit të përgjithshëm të ditëve të pushimit mjekësor ishin kontestuese.
Sipas Klekovskit, disa nga ditët e pushimit mjekësor janë të justifikuara, por ka edhe abuzime.
"Në praktikë ka raste kur një punonjës përdor pushim mjekësor shtatëditor, kthehet në punë për një ditë dhe më pas hap pushim të ri mjekësor me diagnozë të ndryshme. Përveç kësaj, ka edhe situata në të cilat personat e siguruar ndërrojnë mjekun e tyre kryesor kur mjeku i mëparshëm refuzon t'u lëshojë leje të re mjekësore. Rasti më ekstrem përfshin ndërrimin e katër mjekëve kryesorë në një periudhë prej një viti e gjysmë".
"Një problem kyç është mungesa e një sistemi të integruar për monitorimin e lejes mjekësore, gjë që e bën të vështirë zbulimin e abuzimeve të mundshme në kohën e duhur. Aktualisht, Fondi mund të kryejë kontrolle vetëm me kërkesë të punëdhënësve, siç ishte rasti me Ministrinë e Punëve të Brendshme, por edhe me Doganën dhe Ushtrinë, ku kontrollet u kryen gjithashtu në një shkallë më të vogël", tha Klekovski.
Ai shtoi se një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian është duke u zhvilluar për të përmirësuar sistemin ekzistues, i cili duhet të ofrojë një pasqyrë më të mirë të përdorimit të lejes mjekësore. Megjithatë, për shkak se projekti zgjat dy vjet dhe është i lidhur me sisteme të tjera dixhitale, siç është "Termini im", aktualisht nuk ka afat të saktë se kur do të jetë plotësisht funksional.
Klekovski njoftoi gjithashtu takim midis përfaqësuesve të FSSH-së, sindikatave dhe punëdhënësve, me qëllim gjetjen e zgjidhjeve për këtë çështje, e cila përfaqëson një barrë financiare për buxhetin. Disa punonjës, përkatësisht, marrin 80, 90 ose edhe 100 përqind të pagës së tyre gjatë pushimit mjekësor. Edhe pse ka indikacione se disa njerëz përdorin pushim mjekësor për të kryer punë të tjera, raste të tilla nuk janë regjistruar te policia.
Arsyet më të zakonshme për hapjen e pushimit mjekësor janë sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes, sistemit muskuloskeletor dhe sëmundjet e traktit tretës.
Lidhur me kontrollet në institucionet shëndetësore, u përfshinë 105 organizata private shëndetësore, shumica e të cilave janë ordinanca të mjekësisë së përgjithshme. Parregullsi u identifikuan në 29 institucione, si dhe në disa specialistë dhe komisione në sektorin publik. Gjoba në total prej 1.2 milion denarë u vendosën për mangësitë e identifikuara.