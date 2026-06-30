Kjo veturë e adhurueshme është e ligjshme për në rrugë, por kushton më shumë se një Corolla
Nëse jetoni pranë ujit ose kudo ku veturat e golfit janë të përhapura, por dëshironi një automjet më unik, ekziston një opsion i ri që do të dalë në treg.
Përshëndeteni Amble One, një veturë elektrike e adhurueshme që dëshiron të pushtojë qytetin tuaj më të afërt bregdetar ose resortin luksoz, transmeton Telegrafi.
Rezervimet për Amble One tani janë të hapura me një depozitë prej 100 dollarësh, megjithëse dërgesat nuk janë planifikuar të fillojnë deri në vitin 2028.
Ashtu si Slate Truck, One do të kushtojë vetëm 25,000 dollarë (plus TVSH), dhe Amble thotë se automjeti elektrik do të jetë i ligjshëm në rrugë.
Meqenëse kjo karrocë nuk ka airbag dhe pajisje të tjera sigurie, ajo do të shitet si një automjet elektrik lagjeje, që do të thotë se do të ketë kufizime të caktuara shpejtësie dhe drejtimi.
Kompania reklamon një bateri 12.0 kilovat-orë që vë në lëvizje një motor elektrik të pasmë me 20 kuaj fuqi, i mirë për mbi 60 milje rreze drejtimi.
Në një prizë AC, duhet të duhen rreth pesë orë e gjysmë për të rimbushur baterinë.
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Edhe pse faqja e internetit pretendon një shpejtësi maksimale prej mbi 40 mph, rregulloret e NEV ndryshojnë nga shteti në shtet dhe mund ta kufizojnë Amble One në rrugë me kufij shpejtësie të postuar prej 60 kmh.
Sipas Departamentit të Energjisë të Shteteve të Bashkuara, automjetet elektrike me shpejtësi mesatare lejohen në rrugët 65 kmh "në qarqe që përbëhen nga ishuj që janë të lidhur me kontinentin vetëm me rrugë trageti".
Pra, ndërsa Amble One do të jetë po aq i përballueshëm sa Slate Truck, nuk do të jetë as afër aq praktik, pasi nuk mund ta ngisni në të gjitha rrugët publike. Edhe nëse mund të shkonte më shpejt, ka shumë të ngjarë që nuk do të donit pasi Amble One nuk ka asnjë derë ose dritare si standard. Kompania prezanton disa dyer aksesorë si "mbrojtje nga moti", por ato tregohen vetëm në një vizatim.
Amble e imagjinon këtë si një zëvendësim më elegant të karrocës së golfit, dhe në këtë qëllim, kompania ka arritur në shenjë.
Korniza e aluminit dhe trupi prej polimeri përmbajnë pika montimi për shporta, rripa, pasqyra dhe aksesorë të tjerë magazinimi, duke e bërë automjetin të adaptueshëm sipas nevojave tuaja.
Ka katër ndenjëse, tre prej të cilave palosen për të vendosur objekte më të mëdha si një dërrasë surfi.
Amortizatorët plotësisht të pavarur duhet të sigurojnë që Amble One të jetë më i rehatshëm se një karrocë golfi mesatare, e cila duhet të kushtojë 25,000 dollarë. /Telegrafi/